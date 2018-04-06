Jardim abre os jogos da Copa Morena de Futsal 2018 nesta sexta-feira

Copa Morena
A competição inicia na nesta sexta-feira (6), com jogos em Jardim, Bela Vista, Nova Andradina e Paranaíba
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Eleições 2026
Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
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