Jardim abre os jogos da Copa Morena de Futsal 2018 nesta sexta-feira

Jardim realizará nesta sexta, dia 6, a abertura da Copa Morena de Futsal 2018. O campeonato será disputado por 56 equipes, divididas em 14 grupos.

O maior torneio da modalidade na região Centro-Oeste completa neste ano a sua 40ª edição. O atual campeão é o time de Paranaíba. Mais de mil atletas disputarão o campeonato neste ano. Nesta primeira fase todos os grupos jogam entre si em turno único. Seguem na competição os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.

Até ano de 2017, as equipes podiam inscrever somente 15 atletas. Neste ano, cada equipe pode realizar

a inscrição de 20 atletas, ao contrário dos anos anteriores. A final está prevista para o dia 9 de junho.