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Copa Morena

Jardim abre os jogos da Copa Morena de Futsal 2018 nesta sexta-feira

A competição inicia na nesta sexta-feira (6), com jogos em Jardim, Bela Vista, Nova Andradina e Paranaíba

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/04/2018 às 09:20

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Jardim realizará nesta sexta, dia 6, a abertura da Copa Morena de Futsal 2018. O campeonato será disputado por 56 equipes, divididas em 14 grupos. 
 
O maior torneio da modalidade na região Centro-Oeste completa neste ano a sua 40ª edição. O atual campeão é o time de Paranaíba. Mais de mil atletas disputarão o campeonato neste ano. Nesta primeira fase todos os grupos jogam entre si em turno único. Seguem na competição os dois melhores de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados.
 
Até ano de 2017, as equipes podiam inscrever somente 15 atletas. Neste ano, cada equipe pode realizar
a inscrição de 20 atletas, ao contrário dos anos anteriores. A final está prevista para o dia 9 de junho.
 
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