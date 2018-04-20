Corumbaense volta a campo neste sábado pelo Brasileiro da Série D

Desde a decisão, algumas mudanças aconteceram no “Alvinegro Pantaneiro”. A primeira foi a saída de Gianni Freitas do comando do time para a chegada de Robert de Almeida, que era técnico do Novo. Ele chegou na última segunda-feira (16) e comandou os treinamentos durante a semana visando a preparação para a disputa da quarta divisão do futebol nacional.

Treze dias após a final do Sul-mato-grossense de Futebol em que conquistou o vice-campeonato estadual, o Corumbaense volta a campo neste sábado (21). O jogo é contra o Iporá, de Goiás, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D 2018. As duas equipes estão no grupo A10, junto com Brasiliense, do Distrito Federal, e Dom Bosco, de Mato Grosso.

Entre os atletas, o clube anunciou a saída de três jogadores: William, que recebeu proposta de um time do Rio de Janeiro e os atacantes Bismarck e Geraldo “G9”, que foram dispensados.

Chegaram o volante Cleber, capitão da equipe em 2017 e o atacante Sandrinho, que também integrou o elenco campeão no ano passado. Outro reforço do time, mas que não foi contratado recentemente é o também atacante Fagner que havia se lesionado no início da temporada e por isso não participou de nenhum jogo oficial do clube em 2018. O atleta foi relacionado pela primeira vez no ano.

“Voltar a ser relacionado chega a arrepiar porque era o que eu queria, era um desejo de valer a pena a minha contratação, de poder corresponder à expectativa que foi depositada em mim. Fico feliz por estar retornando, agradeço muito aos profissionais que cuidaram de mim nesse período. Somente poder estar treinando, fazendo parte do mesmo trabalho que o grupo está fazendo, estar apto à escolha do treinador, é muito importante pra mim. Estou feliz e quero fazer história aqui no Corumbaense, temos o objetivo de subir para a Série C e quero poder ajudar o clube dessa forma, aproveitando as oportunidades que surgirem, ir bem, fazer gols que é minha função”, disse o atacante que explicou que suas características são: velocidade, boa finalização com os pés e cabeceio.

O jogador que ainda não está 100% fisicamente pelo fato de estar voltando de lesão, pode ser uma opção para Robert no lugar de Guilherme Feitoza, como jogador referência na área. Além de centroavante, pela sua velocidade, Fagner também atua como ponta nos dois lados do campo. O técnico Robert Almeida destacou as qualidades do jogador que até agora podia apenas torcer fora de campo pelo time.

“Fagner está voltando de contusão, está relacionado e ficará no banco. Se tiver uma oportunidade com certeza também é uma boa opção. Contusões o atrapalharam, mas é um cara que tem muito potencial e já está mostrando isso no treino. Fisicamente está um pouquinho abaixo dos demais, mas acredito que na segunda ou terceira rodada já estará em ponto de bala”, disse Robert.

Além da opção para a frente, Robert afirmou que teve boas impressões do time durante os trabalhos e ressaltou que muitos jogadores se destacaram. Um deles foi Salomão, contratado como lateral esquerdo, mas que de acordo com Robert também tem condições de jogar pelo meio, na criação. A tendência é que o atleta realize a função contra o Iporá.

“Os treinamentos foram ótimos, a semana foi muito proveitosa. Os jogadores conseguiram absorver o que a gente entende, o nosso conceito. Muitos se destacaram: Romarinho é uma opção; o próprio Salomão que é um jogador versátil; Jorginho, muito bem, mantendo o que ele estava fazendo no campeonato; Guilherme - Feitoza - com ritmo de jogo; Elivélton que jogou pouco me surpreendeu também, o próprio Cleber e o Mutuca que são jogadores importantes, enfim, tivemos alguns destaques no treinamento, o que nos deixou satisfeitos”, pontuou o treinador que também adiantou que Elivélton e Jorginho devem iniciar a partida pelas pontas, com Guilherme centralizado.

Vetado pelo departamento médico, Igor Pimentel deve dar lugar ao volante Cleber. O setor defensivo deve continuar o mesmo que terminou o estadual. Considerando, a provável escalação deve ser: Guilherme no gol, Augusto e Jaime na zaga, Robinho na lateral direita e Valdinei na esquerda. O meio de campo deve ter Cleber, Mutuca e Salomão na criação, enquanto o ataque será composto por Jorginho, Elivélton e Guilherme Feitoza. Além de Pimentel, Tiziu, Eduardo Arroz e Da Matta estão vetados para a estreia.

O time viajou às 14h de quinta-feira de ônibus para Iporá, no estado de Goiás. Foram aproximadamente quatorze horas de viagem até o destino. Nesta sexta-feira (20), já na cidade onde acontece a partida, o time deve realizar treinamento à tarde.

O jogo acontece neste sábado, 21 de abril, às 14h30 (horário de MS) no estádio Ferreirão. A primeira partida do Corumbaense em Corumbá, que aconteceria no dia 29, contra o Dom Bosco, foi antecipada a pedido da diretoria do clube para o dia 28, às 18h, horário local.