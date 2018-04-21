Corumbaense estreia hoje no Brasileiro da Série D em Goiás

Será a primeira partida do “Carijó da Avenida” sob comando de Robert Almeida, que assumiu o time pantaneiro após saída de Gianni Freitas. O técnico terá a chance de observar atletas que chegaram para reforçar o time de Corumbá e ainda analisar o comportamento de jogadores.

O Corumbaense joragá neste sábado (21) na cidade de Iporá, em Goiás, logo mais, às 14h30 (horário de Mato Grosso do Sul) contra o time da casa. O duelo, válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D acontece treze dias após a final do Sul-mato-grossense de Futebol em que conquistou o vice-campeonato estadual. A Rádio Fronteira AM 960 vai transmitir a partida.

Para a Série D chegaram o volante Cleber, capitão da equipe em 2017 e o atacante Sandrinho, que também integrou o elenco campeão no ano passado. Outro reforço do time, mas que não foi contratado recentemente é o também atacante Fagner que havia se lesionado no início da temporada e por isso não participou de nenhum jogo oficial do clube em 2018. O atleta foi relacionado pela primeira vez no ano.

Além das opções para a frente, Robert afirmou que teve boas impressões do time durante os trabalhos da semana e uma delas é Salomão, que será testado no meio de campo. O jogador foi contratado como lateral esquerdo, mas de acordo com Robert também tem condições de jogar na criação. A tendência é que o atleta realize a função contra o Iporá.

A provável escalação deve ser: Guilherme no gol, Augusto e Jaime na zaga, Robinho na lateral direita e Valdinei na esquerda. O meio de campo deve ter Cleber, Mutuca e Salomão na criação, enquanto o ataque será composto por Jorginho, Elivélton e Guilherme Feitoza. Igor Pimentel, Tiziu, Eduardo Arroz e Da Matta foram vetados pelo departamento médico e deverão estar à disposição do treinador nos próximos jogos.

Após a estreia, o Corumbaense joga em casa contra o Dom Bosco. A partida que aconteceria no dia 29 no Arthur Marinho foi antecipada a pedido da diretoria do clube para o dia 28, às 18h, horário local.

Novo

O Novo, outro representante de Mato Grosso do Sul, que anunciou parceria com o Nacional (SP) para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, estreia no domingo (22), às 16h, contra o Aparecidense (GO), no estádio Morenão, em Campo Grande. A partida será realizada de portões fechados por determinação da Polícia Militar.