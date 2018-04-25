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Governo do Estado concede Bolsa-Atleta e a pioneira Bolsa-Técnico

Pela primeira vez no país, técnicos receberão benefício, para melhorar o desempenho nos campeonatos

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/04/2018 às 07:45

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Nesta quarta-feira (25), a partir das 14h,  acontece a entrega dos benefícios Bolsa-atleta e Bolsa-técnico, na sala Germano de Barros, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo.

O Governo do Estado, junto à Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), é pioneiro ao lançar a Bolsa-técnico. Pela primeira vez no País, técnicos receberão benefício, para melhorar o desempenho nos campeonatos.

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O governador Reinaldo Azambuja e o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, ampliaram a lei que beneficiava somente atletas de destaque nacional e estudantil, nesta nova lei, criada em 1º de junho de 2017, foi implementada a Bolsa-atleta Pódio, que beneficiará os atletas medalhistas nacionais e internacionais, e a Bolsa-técnico que contemplará os melhores técnicos do Estado.

Marcelo Miranda revela que outros estados estão buscando mais informações sobre essa nova lei criada no MS. “Essa foi uma grande evolução que nós fizemos, prestigiando os atletas e técnicos do nosso Estado, está sendo referência no Brasil todo, muitas vezes, o técnico se passa como um herói anônimo, e Mato Grosso do Sul sai na frente valorizando esse profissional que é fundamental na formação do atleta de alto nível”.

Os atletas das Bolsas Nacional e Pódio receberão o valor de R$ 800,00. A Bolsa-estudantil R$ 350,00, já a Bolsa-técnico será dividida em duas categorias o Bolsa-técnico escolar no valor de R$ 500,00 e a Bolsa-técnico nacional no valor de R$ 750,00.

Contemplado com o benefício do Bolsa-técnico, Marcelo da Silva Matos, técnico de Judô, revela que o esporte é movido por sonhos e missão e que este reconhecimento já é referência para o esporte nacional. “Mato Grosso do Sul é o primeiro a seguir o modelo das grandes potências mundiais. Costumo falar que os méritos são todos do atleta mais os créditos são dos técnicos. Inúmeras vezes tiramos dinheiro do bolso, deixamos a família para competir em outros lugares, sofremos pressão psicológica, e ver que o nosso trabalho será recompensado é muito gratificante”. Ele ainda ressalta que além de melhorar o rendimento da equipe, poder representar o Estado que ama faz toda a diferença.

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