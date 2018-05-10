Categorias infantojuvenis de Jardim são destaques do Campeonato Regional de Futsal

Na sexta-feira (4), a disputa foi pela sério ouro e prata na categoria adulto, onde Guia Lopes e Mercado Amarilha disputaram o terceiro lugar. Guia Lopes venceu nos pênaltis, fechando o placar por 7×6. O time o Baratão ficou com o título da série prata, vencendo Calcário Bodoquena por 3×2.

Aconteceu na última sexta (4) e sábado (5), a final do Campeonato Regional de Futsal no Ginásio de Esportes Ticão em comemoração aos 72 anos da cidade de Jardim . Na competição, participaram os municípios de Nioaque, Bonito, Guia Lopes, Maracajú, Bodoquena, além do time da cidade anfitriã, Jardim.

A disputa pela série ouro na categoria adulto, ocorreu entre as equipes de Jardim e MAC Construções de Maracajú, que venceu o time da casa com o placar de 2×0 e saiu campeã da série ouro.

No sábado (05), as categorias de base disputaram a semifinal e no turno da tarde foi disputada a final entre as equipes. Disputaram as equipes de Bonito, Guia Lopes, Bodoquena, Nioaque e Jardim.

De acordo com o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), este foi o primeiro campeonato regional de futsal realizado em comemoração ao aniversário do município, que tem uma programação repleta de atividades, tanto esportivas quanto culturais.

“Nossas categorias de base deram um show em quadra, destaca o professor Marcos Munhoz, o que nos imensamente satisfeitos com o trabalho que desempenhamos no dia a dia com as equipes”, destacou Munhoz.

Jardim foi campeã, destacando-se nas categorias sub-7, sub-13 e sub-15. Confira os resultados:

Categoria/Base Sub-7

Jardim 5 x 0 Nioaque

Jardim 2 x 0 Bodoquena

Campeão: Jardim

Vice-campeão: Bodoquena

3º lugar: Nioaque

Melhor artilheiro: Otávio (Jardim) -15 gols

Melhor goleiro: Tales (Jardim) – 1 gol

Categoria/Base - Sub-9

Guia Lopes 1 x 3 Bonito

Bodoquena 3 x 1 Jardim

Campeão: Bonito

Vice-campeão: Bodoquena

3º lugar: Guia Lopes

Melhor artilheiro: Gabriel (Bodoquena) – 8 gols

Melhor goleiro: João Vítor (Bodoquena) – 4 gols

Categoria/Base Sub-11

Bonito 5 x 1 Bodoquena

Jardim 2 x 3 Guia Lopes

Campeão: Bonito

Vice-campeão: Guia Lopes

3º lugar: Bodoquena

Melhor artilheiro: Mateus Santana (Bonito) – 7 gols

Melhor goleiro: Gabriel (Guia Lopes) – 5 gols

Categoria/Base Sub-13

Jardim 6 x 3 Bonito

Jardim 4 x 0 Guia Lopes

Campeão: Jardim

Vice-campeão: Guia Lopes

3º lugar: Bonito

Melhor artilheiro: Felipe Campos (Jardim) – 15 gols

Melhor goleiro: João Vítor (Jardim) – 4 gols

Categoria/Base Sub-15

Jardim 6 x 3 Bonito

Jardim 4 x 0 Guia Lopes

Campeão: Jardim

Vice-campeão: Bodoquena

3º lugar: Guia Lopes

Melhor artilheiro: Leisson (Jardim) – 10 gols

Melhor goleiro: Emílio (Jardim) – 3 gols