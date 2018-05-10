Categorias infantojuvenis de Jardim são destaques do Campeonato Regional de Futsal

Futsal
Este foi o primeiro campeonato regional de futsal realizado em comemoração ao aniversário da cidade
Aconteceu na última sexta (4) e sábado (5), a final do Campeonato Regional de Futsal no Ginásio de Esportes Ticão em comemoração aos 72 anos da cidade de Jardim . Na competição, participaram os municípios de Nioaque, Bonito, Guia Lopes, Maracajú, Bodoquena, além do time da cidade anfitriã, Jardim.
Na sexta-feira (4), a disputa foi pela sério ouro e prata na categoria adulto, onde Guia Lopes e Mercado Amarilha disputaram o terceiro lugar. Guia Lopes venceu nos pênaltis, fechando o placar por 7×6. O time o Baratão ficou com o título da série prata, vencendo Calcário Bodoquena por 3×2.
A disputa pela série ouro na categoria adulto, ocorreu entre as equipes de Jardim e MAC Construções de Maracajú, que venceu o time da casa com o placar de 2×0 e saiu campeã da série ouro.
No sábado (05), as categorias de base disputaram a semifinal e no turno da tarde foi disputada a final entre as equipes. Disputaram as equipes de Bonito, Guia Lopes, Bodoquena, Nioaque e Jardim.
De acordo com o prefeito de Jardim, Guilherme Monteiro (PSDB), este foi o primeiro campeonato regional de futsal realizado em comemoração ao aniversário do município, que tem uma programação repleta de atividades, tanto esportivas quanto culturais.
“Nossas categorias de base deram um show em quadra, destaca o professor Marcos Munhoz, o que nos imensamente satisfeitos com o trabalho que desempenhamos no dia a dia com as equipes”, destacou Munhoz.
Jardim foi campeã, destacando-se nas categorias sub-7, sub-13 e sub-15. Confira os resultados:
Categoria/Base Sub-7
Jardim 5 x 0 Nioaque
Jardim 2 x 0 Bodoquena
Campeão: Jardim
Vice-campeão: Bodoquena
3º lugar: Nioaque
Melhor artilheiro: Otávio (Jardim) -15 gols
Melhor goleiro: Tales (Jardim) – 1 gol
Categoria/Base - Sub-9
Guia Lopes 1 x 3 Bonito
Bodoquena 3 x 1 Jardim
Campeão: Bonito
Vice-campeão: Bodoquena
3º lugar: Guia Lopes
Melhor artilheiro: Gabriel (Bodoquena) – 8 gols
Melhor goleiro: João Vítor (Bodoquena) – 4 gols
Categoria/Base Sub-11
Bonito 5 x 1 Bodoquena
Jardim 2 x 3 Guia Lopes
Campeão: Bonito
Vice-campeão: Guia Lopes
3º lugar: Bodoquena
Melhor artilheiro: Mateus Santana (Bonito) – 7 gols
Melhor goleiro: Gabriel (Guia Lopes) – 5 gols
Categoria/Base Sub-13
Jardim 6 x 3 Bonito
Jardim 4 x 0 Guia Lopes
Campeão: Jardim
Vice-campeão: Guia Lopes
3º lugar: Bonito
Melhor artilheiro: Felipe Campos (Jardim) – 15 gols
Melhor goleiro: João Vítor (Jardim) – 4 gols
Categoria/Base Sub-15
Jardim 6 x 3 Bonito
Jardim 4 x 0 Guia Lopes
Campeão: Jardim
Vice-campeão: Bodoquena
3º lugar: Guia Lopes
Melhor artilheiro: Leisson (Jardim) – 10 gols
Melhor goleiro: Emílio (Jardim) – 3 gols
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