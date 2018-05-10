Fundesporte recebe as delegações para o Jems 2018

Os coordenadores do evento fizeram o credenciamento que tem por objetivo oficializar a participação dos dirigentes, técnicos e alunos-atletas para os jogos e também atenderam as equipes que tinham pendências, no prédio do Setor de Habitação da cidade, das 8h às 11h.

Na manhã desta quarta-feira (9) a equipe da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) recepcionou as delegações de vários municípios do Estado que desembarcaram em Coxim, para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems).

Logo após, as equipes foram dirigidas para o refeitório e centro de convivência na Paróquia São José. Durante os jogos, as delegações poderão interagir no espaço reservado para as refeições diárias e também se distrair com as brincadeiras e brinquedos disponíveis para a garotada. Depois as equipes foram deslocadas para os hotéis reservados durante o evento.

Das 14h às 16h aconteceu o Congresso Técnico na Câmara Municipal de Coxim, que teve a participação de 45 municípios. Durante o Congresso foi feita a divisão das chaves, passada as regulamentações e as principais informações dos jogos.

No Congresso foi definida a mudança das finais do Jems de futsal para Naviraí. O gerente geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas e de Lazer da Fundesporte, professor doutor Paulo Ricardo, comentou sobre a decisão. “Houve uma mudança no Jems, agora, os quatro classificados para as finais tanto feminino quanto masculino, vão disputar a “Taça dos Campeões”. O campeão desse torneio, será o classificado para a etapa Nacional”.

A expectativa só aumenta para a abertura desse grande evento desportivo, que contará com a presença do prefeito Aluízio São José e demais autoridades. Logo mais à noite, a partir das 19h30 no ginásio Fernando Fontoura (rua Serrou Cami, s/nº – Altos do São Pedro). Esta é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundesporte, em parceria com a prefeitura de Coxim.