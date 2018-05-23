Aquidauanense participa pela 3ª vez do Campeonato Mundial de Canoagem da Suíça

Para o aquidauanense, chegar ao campeonato é uma vitória significativa, já que o maior objetivo de um atleta é conseguir representar o seu país em terras estrangeiras. “É uma satisfação muito grande e graças a Deus eu consegui novamente participar do campeonato. Diferente dos outros anos, hoje eu me sinto mais preparado, até pela questão da experiência de já ter participado de outras competições fora do país. Tenho um tempo de bagagem um pouco maior”, disse confiante.

A expectativa só aumenta para o aquidauanense Rafael Girotto (27) com a proximidade do início do Campeonato Mundial de Canoagem, que acontece na cidade de Muota, na Suíça, entre os dias 30 de maio de 3 de junho. Pela terceira vez em sua carreira, Rafael participa do maior evento esportivo da categoria, junto com o também sul-mato-grossense, Gustavo Figueiró (35). Ambos fazem parte da delegação brasileira de canoagem.

Segundo ele, a preparação dessa vez, foi mais específica. “Consegui me preparar para me adequar aos rios daqui [Suíça], o que antes era bastante complicado de fazer.

Rafael acrescenta que a Confederação Brasileira de Canoagem fez um planejamento desde 2016 para que até 2020 o Brasil esteja colocado entre os 10 primeiros do mundo na canoagem. “Diferente dos países europeus, o Brasil não tem muita tradição no esporte. O esporte é novo, com pouco mais de 20 anos de prática no país, o que torna o planejamento mais importante ainda”, ressaltou.

O atleta diz que o mundial desse ano já faz parte dessa preparação. “É interessante até para sentir melhor estamos em relação aos europeus, qual é a maior diferença entre a gente e eles, o que temos que corrigir e essa competição será um grande aprendizado.”

Divulgação do esporte

Rafael Girotto afirma que, ao voltar ao Brasil, pretende para levar essa experiência e estimular o surgimento de novos praticantes do esporte. “A minha vontade é de deixar esse legado para o nosso país e o nosso estado”.

Sobre as competições anteriores, o atleta participou do mundial pela primeira vez em 2014 na Itália, em 2016 na Bósnia e agora 2018 na Suíça. Em 2016 também participou da Copa do Mundo na Eslovênia, segunda mais importante da categoria.

Delegação - A equipe brasileira é composta por cinco atletas e um técnico: dois atletas de Santa Catarina, um do Paraná e dois do Mato Grosso do Sul. Gustavo Figueiró também é do estado, juntamente com o técnico Rodrigo Barbosa, professor de educação física e conselheiro do Conselho Regional de Educação Física de MS (CREF/MS).

“Essa escalação mostra a potência de MS na canoagem, já que está sempre nas etapas principais do campeonato estadual. Mato Grosso do Sul está figurando entre os melhores do país”, finalizou o atleta de elite.