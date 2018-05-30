Aquidauanense representa o Brasil no Mundial de Canoagem na Suíça

Ao jornal O Pantaneiro , Rafael conta como deverá ser o dia de hoje, preparatório para o início das provas, que começam nesta quinta-feira (31).

Tem início nesta quarta-feira (30) o Campeonato Mundial de Canoagem na cidade de Muota, na Suíça. O atleta aquidauanense Rafael Girotto, de 27 anos, participa junto à Delegação Brasileira de Canoagem, da competição em que reúne 35 países, representados por quase 200 atletas do mundo todo. A abertura oficial do evento será às 19 horas.

“Amanhã começa a competição com uma prova clássica, que é de 4,5 km. A maior dificuldade que temos enfrentado até o momento é a temperatura da água, que gira em torno de 1,5º a 2º Celsius, muito gelada”, explica o canoísta.

Conforme o relato de Rafael, a cidade que sedia a competição fica sobre os Alpes Suíços, com isso, o gelo que descongela dos picos e desce para o rio, diminuindo a temperatura ainda mais. “Estamos sentindo um pouco de dificuldade em relação a isso, na adaptação com a água. Ainda pesa a dificuldade do rio que exige muita técnica, considerado classe 4 de dificuldade, onde 0 é o mais fácil e 5 é o mais difícil”, avaliou.

Mas a expectativa e o ânimo é muito grande junto à Delegação Brasileira. “Nossa equipe está bem focada e o pessoal está treinando bastante. Hoje fizemos um treino pela manhã e daqui a pouco vamos fazer outro treino à tarde. Depois disso é recuperar, descansar para a primeira prova de amanhã”, disse Rafael.

A primeira largada do canoísta aquidauanense será ao meio dia desta quinta. Ao final da tarde de amanhã, será a largada do nível Master. Estão previstas as provas para os atletas na categoria Sênior, com Rafael Girotto de MS e Juliano Krai, do Paraná. Ainda há dois canoístas de Santa Catarina que concorrerão na categoria Master.

“O clima está bem legal, há bastante intercâmbio entre atletas do mundo inteiro e trocas de informações e dicas de treinamento”, avaliou Rafael. Na categoria do aquidauanense, há 72 atletas inscritos de diversas localidades do mundo.