Aquidauanense é o brasileiro mais bem colocado no 1º dia do Campeonato Mundial

O aquidauanense Rafael Girotto, 27 anos, disputou nesta quinta-feira (31) na cidade de Muota, na Suíça, a primeira prova do Campeonato Mundial de Canoagem. Integrante da Delegação Brasileira, o atleta participou da competição pela categoria Sênior. A abertura oficial do campeonato aconteceu na noite de ontem (30) e reuniu 75 países representados por quase 200 atletas do mundo todo.

"Hoje foi a prova clássica, eu desci bem o rio e completei a prova tranquilamente. Quanto à colocação, foi boa dentro das nossas possibilidades. Fiquei em 52º competindo com 72 atletas na minha categoria. Mas novamente, fui o brasileiro mais bem classificado na prova até agora", explicou Rafael ao jornal O Pantaneiro.