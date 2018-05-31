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Canoagem

Aquidauanense é o brasileiro mais bem colocado no 1º dia do Campeonato Mundial

A competição acontece até o dia 3 de junho, em Muota, na Suíça

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/05/2018 às 11:18

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O aquidauanense Rafael Girotto, 27 anos, disputou nesta quinta-feira (31) na cidade de Muota, na Suíça, a primeira prova do Campeonato Mundial de Canoagem. Integrante da Delegação Brasileira, o atleta participou da competição pela categoria Sênior. A abertura oficial do campeonato aconteceu na noite de ontem (30) e reuniu 75 países representados por quase 200 atletas do mundo todo.

"Hoje foi a prova clássica, eu desci bem o rio e completei a prova tranquilamente. Quanto à colocação, foi boa dentro das nossas possibilidades. Fiquei em 52º competindo com 72 atletas na minha categoria. Mas novamente, fui o brasileiro mais bem classificado na prova até agora", explicou Rafael ao jornal O Pantaneiro

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O canoísta aquidauanense já havia citado que a maior dificuldade a ser enfrentada durante a competição é em relação à temperatura da água, que gira em torno de 1,5º a 2º Celsius. Pesa ainda o grau de dificuldade do rio, que numa escala de 0 a 5, o escolhido para as provas possui grau 4, trabalhoso e que exige bastante atenção e força do atleta. "Mas estamos muito confiantes", ressaltou Rafael.

O Campeonato Mundial de Canoagem acontece entre os dias 30 de maio e 3 de junho. Pela terceira vez em sua carreira, Rafael Girotto participa do maior evento esportivo da categoria. A competição terá provas nas categorias Descida Clássica, Descida Sprint e Caiaque-Cross.

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