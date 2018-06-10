No último teste antes da Copa, Brasil goleia a Áustria em Viena

Amistoso
Gabriel Jesus, Neymar e Philippe Coutinho fizeram os gols brasileiros
O Brasil venceu a Áustria por 3 a 0 neste domingo, no estádio Ernst Happel, em Viena, pelo último amistoso de preparação para a Copa do Mundo Rússia 2018. Neymar, que voltou a jogar diante da Croácia após três meses fora de combate por causa de uma lesão, começou entre os 11 titulares de Tite, formando o ataque com Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, que, aos 35 minutos do primeiro tempo, em posição de impedimento, abriu o placar tocando no cantinho do goleiro Lindner. Na etapa final, Neymar deixou o zagueiro Dragovic sentado e ampliou a vantagem em um belo gol. Aos 23, Coutinho marcou o terceiro após tabela com Firmino.
Outros jogadores que não chegaram 100% fisicamente na seleção, como Douglas Costa, que entrou no lugar de Neymar no segundo tempo, e Fágner, estão recuperados. Renato Augusto, em fase final de recuperação de uma inflamação no joelho esquerdo, e Fred, que sofreu pancada de Casemiro em treino na última quinta-feira, foram poupados.
Em dez confrontos na história, o Brasil nunca perdeu para a Áustria (sete vitórias e três empates). No último jogo, em novembro de 2014, a seleção já havia vencido por 2 a 1, gols de David Luiz e Firmino. Defendendo uma invencibilidade de 11 partidas, contando com sete vitórias consecutivas, a equipe austríaca, que derrotou a Rússia por 1 a 0 e a Alemanha, de virada, por 2 a 1, teve a boa sequência interrompida pela exibição de alto nível dos brasileiros. Apesar do retrospecto, o selecionado comandado por Franco Foda não conseguiu se classificar para o Mundial.
Depois do jogo em Viena, a seleção de Tite viaja para a Rússia, onde estreia na Copa do Mundo contra a Suíça, em Rostov-on-Don, no próximo domingo, dia 17, às 15h (horário de Brasília).
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