No último teste antes da Copa, Brasil goleia a Áustria em Viena

O Brasil venceu a Áustria por 3 a 0 neste domingo, no estádio Ernst Happel, em Viena, pelo último amistoso de preparação para a Copa do Mundo Rússia 2018. Neymar, que voltou a jogar diante da Croácia após três meses fora de combate por causa de uma lesão, começou entre os 11 titulares de Tite, formando o ataque com Willian, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, que, aos 35 minutos do primeiro tempo, em posição de impedimento, abriu o placar tocando no cantinho do goleiro Lindner. Na etapa final, Neymar deixou o zagueiro Dragovic sentado e ampliou a vantagem em um belo gol. Aos 23, Coutinho marcou o terceiro após tabela com Firmino.

Outros jogadores que não chegaram 100% fisicamente na seleção, como Douglas Costa, que entrou no lugar de Neymar no segundo tempo, e Fágner, estão recuperados. Renato Augusto, em fase final de recuperação de uma inflamação no joelho esquerdo, e Fred, que sofreu pancada de Casemiro em treino na última quinta-feira, foram poupados.