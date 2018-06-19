Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:05

Buscar

Últimas notícias
X

Jogos escolares

Começam nesta terça-feira os Jems e Jojums em Três Lagoas

São 36 municípios participantes dos jogos e mais de mil pessoas envolvidas no evento

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/06/2018 às 08:50

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vai começar mais um grande evento desportivo em Mato Grosso do Sul, os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums), desta vez, na modalidade voleibol. Serão cinco dias de competição, de 19 à 23 de junho em Três Lagoas.

O evento é realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) com apoio da Diretoria Municipal de Cultura, convida a população e região para a cerimônia de abertura que acontece nesta terça-feira (19) no ginásio municipal Cacilda Acre Rocha (rua Manoel de O. Gomes, Santos Dumont), às 19h.

Leia Também

• Estado oficializa expediente diferenciado em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

• Brasil define uniforme que usará nos três jogos da primeira fase

• TJ divulga horário de expediente durante os jogos da seleção na Copa

São 36 municípios participantes dos jogos, e mais de mil pessoas envolvidas no evento, entre atletas, técnicos, árbitros e equipe organizadora. O Jems (12 a 14 anos) e Jojums (15 à 17 anos), masculino e feminino, serão realizados numa mesma etapa, em jogos simultâneos no município.

Durante os jogos as equipes serão recebidas no Centro de Convivência localizado na Arena Mix, onde acontecem grandes eventos e apresentações em Três Lagoas – localizado na BR 262, Jardim Angélica.

Como nos últimos jogos, os atletas do vôlei estarão hospedados em hotéis e as refeições acontecerão no próprio Centro de Convivência, jogos e brinquedos estarão disponíveis para a diversão da garotada durante o evento.

Ainda hoje acontece o Congresso Técnico onde são repassadas as informações gerais do evento e feito o sorteio das chaves, a partir das 14h, na Câmara Municipal.

Por ser um evento de grande porte, os Jems e Jojums movimentam a cidade, aquecem a economia local, além de incentivarem a prática desportiva no município, diz o diretor-geral dos jogos professor doutor Paulo Ricardo Nunez que ainda falou sobre a realização do evento. “Mais uma etapa dos nossos jogos e esse ano optamos por unir o Jems e Jojums de voleibol seguindo uma diretriz dos jogos nacionais, temos uma expectativa em fazer bons jogos para dar continuidade ao que tivemos em Coxim com uma presença expressiva da população. Nosso objetivo é estimular e massificar o desporto escolar na cidade.”

A diretora de Esporte de Fátima do Sul, Aline Pereira, estará participando com as meninas da EE Coreonel Pedro José Rufino. “Estamos bem ansiosos para a estreia da nossa equipe que vai competir do Jojums de vôlei pela primeira vez; eu acredito que o importante é a participação das atletas, para que elas possam melhor e conhecer como funciona a competição estadual. É muito gratificante ter esse apoio do Governo do Estado através da Fundesporte valorizando os atletas desde o início, com toda organização e recebendo os municípios com conforto, muito bom”.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo