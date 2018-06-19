Começam nesta terça-feira os Jems e Jojums em Três Lagoas

O evento é realizado pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) em parceria com a prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) com apoio da Diretoria Municipal de Cultura, convida a população e região para a cerimônia de abertura que acontece nesta terça-feira (19) no ginásio municipal Cacilda Acre Rocha (rua Manoel de O. Gomes, Santos Dumont), às 19h.

Vai começar mais um grande evento desportivo em Mato Grosso do Sul, os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems) e os Jogos da Juventude (Jojums), desta vez, na modalidade voleibol. Serão cinco dias de competição, de 19 à 23 de junho em Três Lagoas.

São 36 municípios participantes dos jogos, e mais de mil pessoas envolvidas no evento, entre atletas, técnicos, árbitros e equipe organizadora. O Jems (12 a 14 anos) e Jojums (15 à 17 anos), masculino e feminino, serão realizados numa mesma etapa, em jogos simultâneos no município.

Durante os jogos as equipes serão recebidas no Centro de Convivência localizado na Arena Mix, onde acontecem grandes eventos e apresentações em Três Lagoas – localizado na BR 262, Jardim Angélica.

Como nos últimos jogos, os atletas do vôlei estarão hospedados em hotéis e as refeições acontecerão no próprio Centro de Convivência, jogos e brinquedos estarão disponíveis para a diversão da garotada durante o evento.

Ainda hoje acontece o Congresso Técnico onde são repassadas as informações gerais do evento e feito o sorteio das chaves, a partir das 14h, na Câmara Municipal.

Por ser um evento de grande porte, os Jems e Jojums movimentam a cidade, aquecem a economia local, além de incentivarem a prática desportiva no município, diz o diretor-geral dos jogos professor doutor Paulo Ricardo Nunez que ainda falou sobre a realização do evento. “Mais uma etapa dos nossos jogos e esse ano optamos por unir o Jems e Jojums de voleibol seguindo uma diretriz dos jogos nacionais, temos uma expectativa em fazer bons jogos para dar continuidade ao que tivemos em Coxim com uma presença expressiva da população. Nosso objetivo é estimular e massificar o desporto escolar na cidade.”

A diretora de Esporte de Fátima do Sul, Aline Pereira, estará participando com as meninas da EE Coreonel Pedro José Rufino. “Estamos bem ansiosos para a estreia da nossa equipe que vai competir do Jojums de vôlei pela primeira vez; eu acredito que o importante é a participação das atletas, para que elas possam melhor e conhecer como funciona a competição estadual. É muito gratificante ter esse apoio do Governo do Estado através da Fundesporte valorizando os atletas desde o início, com toda organização e recebendo os municípios com conforto, muito bom”.