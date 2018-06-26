Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:08

Buscar

Últimas notícias
X

Copa do Mundo 2018

Classificada, França enfrenta a Dinamarca pela 1ª colocação no Grupo C

Um empate bastaria para a classificação das duas equipes para fase de oitavas de final da Copa do Mundo

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/06/2018 às 10:49

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

As seleções da França e da Dinamarca se enfrentam neste momento no Estádio, Estádio Luzhniki, em Moscou. O técnico francês decidiu poupar alguns jogadores considerados titulares. Entre eles estão Kylian Mbappé, Pogba, Pavard e Umtiti.

Um empate bastaria para a classificação das duas equipes para fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Caso isso aconteça, o time francês ficaria em primeiro. O resultado eliminaria as chances da Austrália mesmo que vença o Peru no outro jogo do Grupo C que está sendo realizado em Sochi.

O árbitro da partida é o brasileiro Sandro Meira Ricci, que pela primeira vez apita um jogo na Copa da Rússia. Ele tem como assistentes os também brasileiros Marcelo Van Gasse e Emerson Carvalho.

Leia Também

• No 12º dia de Copa, primeira fase entra na reta final

• Vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo agita comércio aquidauanense

• Rodada de hoje na Copa tem Portugal, Uruguai e Espanha

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo