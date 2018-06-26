Classificada, França enfrenta a Dinamarca pela 1ª colocação no Grupo C

Copa do Mundo 2018
Um empate bastaria para a classificação das duas equipes para fase de oitavas de final da Copa do Mundo
As seleções da França e da Dinamarca se enfrentam neste momento no Estádio, Estádio Luzhniki, em Moscou. O técnico francês decidiu poupar alguns jogadores considerados titulares. Entre eles estão Kylian Mbappé, Pogba, Pavard e Umtiti.
Um empate bastaria para a classificação das duas equipes para fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Caso isso aconteça, o time francês ficaria em primeiro. O resultado eliminaria as chances da Austrália mesmo que vença o Peru no outro jogo do Grupo C que está sendo realizado em Sochi.
O árbitro da partida é o brasileiro Sandro Meira Ricci, que pela primeira vez apita um jogo na Copa da Rússia. Ele tem como assistentes os também brasileiros Marcelo Van Gasse e Emerson Carvalho.
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