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Copa do Mundo 2018

Neymar foi o jogador mais mencionado no Twitter durante a fase de grupos

Atrás de Neymar, o segundo jogador mais citado foi o argentino Lionel Messi, seguido pelo português Cristiano Ronaldo

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/06/2018 às 11:29

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Terminada a fase de grupos da Copa do Mundo na Rússia, Neymar foi o jogador mais citado no Twitter até o momento no torneio, de acordo com a plataforma Twitter Data, segundo a qual a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Costa Rica foi a partida que mais movimentou a rede social.

Atrás de Neymar, o segundo jogador mais citado foi o argentino Lionel Messi, seguido pelo português Cristiano Ronaldo (3º), Philippe Coutinho (4º), o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa (5º) e o alemão Toni Kroos (6º).

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A primeira vitória brasileira na competição foi a partida que mais gerou conversas no Twitter. Na segunda posição ficou a vitória por 2 a 0 da Coreia do Sul sobre a Alemanha, que foi eliminada precocemente com o resultado. O empate em 3 a 3 entre Espanha e Portugal foi o terceiro jogo mais mencionado.

Todas as partidas do Brasil pela fase de grupos estão entre as dez mais comentadas da rede social. O empate em 1 a 1 com a Suíça, na estreia, foi a quarta mais falada, enquando a vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia ficou na nona posição.

O Twitter também registrou os momentos mais comentados do torneio. Até agora, nenhum lance repercutiu tanto quanto o gol de Coutinho que abriu o placar contra a Costa Rica, com 210.549 tweets por minuto. Logo atrás vem o segundo gol da Coreia do Sul sobre a Alemanha (209.517) e, no terceiro lugar, o gol de Neymar contra a seleção costa-riquenha (191.108).

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