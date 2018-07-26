Futebol feminino do Brasil estreia hoje no Torneio das Nações nos EUA

O futebol feminino do Brasil estreia hoje (26) no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira joga contra a seleção australiana no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 (horário de Brasília).

Nessa quarta-feira (25), o treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) levou as jogadoras para fazer o reconhecimento do gramado do Children's Mercy Park. As atletas treinaram bolas paradas e movimentação tática.