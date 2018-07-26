Futebol feminino do Brasil estreia hoje no Torneio das Nações nos EUA

Futebol
Nessa quarta-feira (25), as jogadoras reconheceram o gramado do Children's Mercy Park
O futebol feminino do Brasil estreia hoje (26) no Torneio das Nações, nos Estados Unidos. A Seleção Brasileira joga contra a seleção australiana no Children’s Mercy Park, em Kansas City, às 17h15 (horário de Brasília).
Nessa quarta-feira (25), o treinador Vadão (Oswaldo Fumeiro Alvarez) levou as jogadoras para fazer o reconhecimento do gramado do Children's Mercy Park. As atletas treinaram bolas paradas e movimentação tática.
O estádio tem capacidade para receber um público de pouco mais de 18 mil pessoas. Até ontem, cerca de 14 mil ingressos já haviam sido vendidos.
De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a seleção entrará em campo com o seu uniforme principal. As jogadoras estarão de camisas amarelas, shorts azuis e meias brancas. A goleira Bárbara vestirá o uniforme todo verde.
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