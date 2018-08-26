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Talento de Corumbá

Representando o Brasil, Júlio César conquista bronze no Pan-Americano de Karatê

Júlio compete na modalidade de Kata (luta imaginária de movimentos combinados)

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/08/2018 às 10:32

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O karateca Júlio César Mendonça Garcia, de 13 anos, conquistou a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Karatê Olímpico de 2018 que aconteceu neste fim de semana no Rio de Janeiro. O atleta ganhou o direito de representar o País nesta competição após ser o melhor classificado no Campeonato Sul-Americano de Karatê que aconteceu em abril deste ano.

Júlio, que compete na modalidade de Kata (luta imaginária de movimentos combinados), fez quatro lutas: a primeira, contra um competidor venezuelano venceu por 4 a 1 e a segunda, venceu pelo mesmo placar atleta equatoriano. Júlio perdeu a terceira luta por um placar acirrado – 3 a 2 – quando competiu com um americano, mas, na repescagem, venceu um atleta do México por 5 a 0 e conquistou a medalha de bronze na competição.

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O jovem que é integrante da Seleção Brasileira de Karatê, e treina na Associação Kumakan de Karatê teve apoio da Prefeitura de Corumbá, através da Funec (Fundação de Esportes de Corumbá) na compra de passagens dele e de acompanhante de Corumbá a Campo Grande com retorno. Também contou com apoio do Colégio Sesi e familiares, que na maioria das vezes custeiam a maior parte das viagens.

Agora, Júlio volta a se preparar para a fase final do Campeonato Brasileiro que acontece em outubro, em Minas Gerais.

Menino campeão

Talento precoce, Júlio César mora em Corumbá há mais de um ano, depois que o pai militar foi transferido para a região. Ele participa de competições desde os 6 anos de idade e sempre esteve no pódio. Campeão pan-americano em 2017, tricampeão brasileiro nacional, tetracampeão brasileiro regional; venceu a Copa Arnold Classic que aconteceu no Rio de Janeiro, onde a família também morou, e tem três títulos da Copa Internacional Amazônica. É tricampeão carioca, tetracampeão amazonense entre vários outros títulos. O currículo do atleta possui mais de 60 páginas e tem dezenas de medalhas que representam sua ainda curta mas vitoriosa carreira.

Os interessados em apoiar Júlio César podem ligar para o telefone: (67) 3232-2733. Os números para contato com os pais do atleta através do WhatsApp são: (67) 9 8114-5791 (Juliano); (67) 9 8120-5800 (Veridiane). A página no Facebook é: facebook.com/familia.garcia.581. O e-mail da Associação Kumakan de Karatê-do é kumakan.karate@gmail.com.

 

 

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