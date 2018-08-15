Garoto Enzo conquista dois pódios no Campeonato Estadual de Karatê

MS
Enzo se prepara agora para uma sequência de cinco competições entre os meses de agosto, setembro e a mais importante delas em outubro
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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