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MS

Garoto Enzo conquista dois pódios no Campeonato Estadual de Karatê

Enzo se prepara agora para uma sequência de cinco competições entre os meses de agosto, setembro e a mais importante delas em outubro

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/08/2018 às 12:06

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Aconteceu neste sábado (11), no Ginásio Poliesportivo Irmão Braz Sinigália, na cidade de Nova Andradina/MS, a segunda Etapa do Campeonato Estadual de Karatê do Mato Grosso do Sul, competição organizada pela FKMS (Federação de Karatê de Mato Grosso do Sul), com apoio da CBK (Confederação Brasileira de Karatê).
 
O garoto Enzo fez bonito, conquistando duas medalhas de prata, sendo uma na categoria Kata Individual e a outra no Shiai/Kumitê Individual, ambas na categoria sub 12, fx. Roxa a preta, kyu acima.
Enzo se prepara agora para uma sequência de cinco competições entre os meses de agosto, setembro e a mais importante delas em outubro, onde estará na cidade de Contagem/MG, disputando as finais do
Campeonato Brasileiro de Karatê.
 
“Fiquei alguns dias afastado dos treinamentos e o meu foco agora é me preparar para as finais do campeonato brasileiro de karatê”, explicou Enzo.
 
Diferente dos outros anos, a terceira. Etapa da Competição Estadual acontece no mês de novembro, na capital Campo Grande.
 
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