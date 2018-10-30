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MS terá 179 representantes na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2018

A delegação do estado viaja para Natal (RN) no dia 12 de novembro

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/10/2018 às 08:35

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A delegação sul-mato-grossense composta por 179 alunos-atletas (88 meninos e 91 meninas), 23 técnicos e cinco dirigentes, já está arrumando as malas para a Etapa Nacional dos Jogos Escolares e da Juventude 2018 (JEJ). Faltam apenas 18 dias para o início do maior evento de desporto escolar do País, que acontecerá em Natal, Rio Grande do Norte, de 12 a 25 de novembro.

Segundo a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS), os estudantes sul-mato-grossenses classificados para a fase Nacional viajarão em três datas. O primeiro grupo a embarcar de Campo Grande são os competidores do ciclismo, ginástica rítmica, natação, vôlei de praia e tênis de mesa, no dia 12 de novembro.

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A segunda equipe viaja quatro dias depois com os alunos-atletas do atletismo, badminton, futsal e voleibol. E, no dia 21, é a vez da viagem do grupo com os atletas do judô, luta olímpica e basquete.

A disputa dos Escolares da Juventude é dividida em duas faixas etárias. Na correspondente de 12 a 14 anos, Mato Grosso do Sul terá representantes em 12 das 14 modalidades em disputa. São elas: atletismo, badminton, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, voleibol, e xadrez.

Pela faixa etária dos 15 a 17 anos, as modalidades com participação dos sul-mato-grossenses são atletismo, badminton, basquete, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.

Etapa Nacional

De acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) mais de seis mil alunos-atletas dos 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal participarão dos JEJ. Além das competições, uma gama de atrações culturais e educativas farão parte do evento. O Centro de Convivência, em Ponta Negra, vai receber pela primeira vez atletas das duas categorias de idade.

A novidade do evento será a participação de uma delegação do Japão, convidada pelo COB para fazer parte desta grande festa do desporto escolar.

“A expectativa para a etapa nacional é muito boa. O COB, o governo do Rio Grande do Norte e os estados participantes estão se preparando para entregar um excelente evento, que, sem dúvida oportunizará vivências inesquecíveis à juventude esportiva brasileira”, diz o coordenador geral dos JEJ, André Mattos, comemorando a participação de uma delegação japonesa no evento: “A delegação japonesa contará com 23 pessoas, entre atletas, treinadores e oficiais de quatro cidades que irão receber os atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020: Hamamatsu, Sagamihara, Saitamanisa e Chuo”, completa.

Os Jogos Escolares da Juventude é um celeiro de talentos para o esporte nacional, contribuindo mais e mais com as delegações multiesportivas organizadas pelo COB em competições internacionais. Nomes como Sarah Menezes, Mayra Aguiar, Hugo Calderano, Raulzinho, Ana Claudia Lemos e Leonardo de Deus, que integraram o time Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016, deram seus primeiros passos no esporte nos Jogos Escolares.

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