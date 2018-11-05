Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 05:32

Buscar

Últimas notícias
X

Jogos escolares

Mato Grosso do Sul levará 108 participantes para Paralimpíadas Escolares em São Paulo

A Etapa Nacional acontecerá de 18 a 25 de novembro no Centro Paralímpico Brasileiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/11/2018 às 12:06

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A delegação sul-mato-grossense, composta por 108 participantes (73 atletas e 35 staffs), se prepara para a Etapa Nacional das Paralímpiadas Escolares que acontecerá entre os dias 18 a 25 de novembro, no Centro Paralímpico Brasileiro (CPB) em São Paulo.

Esta será a 12ª edição das Paralimpíadas Escolares e mais de 1,2 mil jovens atletas de 24 estados e o Distrito Federal, estão inscritos no evento. Neste ano a competição reúne 11 modalidades: atletismo, bocha, basquete em cadeira de rodas (formato 3×3), futebol de 5 (para cegos), futebol de 7 (para paralisados cerebrais), goalball, judô, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

Leia Também

• MS terá 179 representantes na Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude 2018

• Corumbá realizará a 5ª edição do Eco Pantanal Extremo – Jogos de Aventura do Pantanal

• Com Aquidauana, são definidos representantes de MS nos Jogos Escolares

A equipe do MS competirá em seis das 11, entre elas estão o atletismo, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol de 7, judô e tênis de mesa, nas categorias (masculino e feminino).

Em 2017, a delegação conquistou o 4º lugar na classificação geral da competição, com 70 medalhas e 292 pontos, ficando atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal.

“Obtivemos um excelente resultado no ano passado, deixando estados como o Rio de Janeiro e Minas Gerais para trás, que são grandes centros paradespotivos. A expectativa de todos para este ano, é a melhor possível, nós tivemos uma grande renovação na categoria até 17 anos e todos estão empenhados e entusiasmados com o evento, não é fácil conquistar o 4º lugar, mas nosso objetivo é melhorar nosso resultado e quem sabe subir de posição no ranking geral”, pontua a coordenadora das Paralímpíadas Escolares do MS, Belquice Falcão.

Desde suas primeiras edições, as Escolares revelam talentos do Movimento Paralímpico Brasileiro. Participaram desta competição os velocistas Alan Fonteles, ouro em Londres 2012, Verônica Hipólito, prata no Rio 2016, e Petrúcio Ferreira, recordista mundial nos 100m (classe T47); a saltadora Lorena Spoladore, prata no Jogos do Rio; o nadador Matheus Rheine, bronze no Rio 2016; o jogador de goalball Leomon Moreno, prata no Jogos de Londres e bronze no Rio 2016, entre outros.

A realização do evento é do CPB, a delegação do MS conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo