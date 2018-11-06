MS conta com 45 representantes nos Jogos Universitários em Maringá

A equipe do Estado, conta com 45 atletas, sendo 40 da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 3 da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e 2 representantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Na disputa pelo título universitário estão: atletismo, basquete, judô, natação e vôlei de praia. E ainda, Mato Grosso do Sul terá dois representantes no Jubs Acadêmico, onde os atletas apresentarão trabalhos científicos, realizados durante o curso, em suas respectivas instituições de ensino.

A 66ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) foi marcada pela chegada das delegações no domingo (4.11) em Maringá (PR). Ao todo, 27 federações participarão da Fase Final dos Jogos que começaram nessa segunda-feira (5.11).

O ambiente de interação e diversão para os atletas, conta com atividades como sinuca, futemesa, vôlei sentado e vídeo game como forma de promover a aproximação dos aproximadamente 3,5 mil atletas que disputarão os JUBs 2018.

Os jogos iniciam hoje (6.11) e vão até domingo (11.11). As partidas serão transmitidas ao vivo pela página da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), no Facebook: @cbdu.

A delegação sul-mato-grossense tem apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os JUBs 2018 são uma realização da CBDU, em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Maringá e da Federação Paranaense de Desportos Universitários (FPDU). Patrocínio CBDU: Correios. Apoio CBDU: Gympass e SuperBolla. Parceria Institucional: Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

A cerimônia de abertura do Jubs, aconteceu no espaço “Boulevard dos Atletas” localizado no Pavilhão Azul do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro.