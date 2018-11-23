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Série B

Vitória sobre a Serc neste sábado garante Aquidauanense na Série A

A rodada começa às 16h na cidade de Costa Rica onde a Serc recebe o Aquidauanense no Laertão

Renan Nucci

Publicado em 23/11/2018 às 14:57

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Dois jogos movimentam na tarde deste sábado(24) a penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Uma vitória do Aquidauanense lhe dará o acesso enquanto empates de Serc e Maracaju matematicamente eliminam Coxim e Moreninhas.

A rodada começa às 16h na cidade de Costa Rica onde a Serc recebe o Aquidauanense no Laertão. As equipes não se enfrentam desde 2013 quando o Aquidauanense fez 1 a 0 na Serc no Noroeste.

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A Serc não vence o Aquidauanense como mandante desde 2010 quando fez 5 a 0 em casa. Ao longo da história, são oito jogos com três vitórias do Aquidauanense, três empates e duas vitórias da Serc.

O jogo terá arbitragem de Neuri Antonio Prybulinsk que será auxiliado por Claysson Vieira de Morais e Edson Campos de Mendonça. Alan Lários Lezo será o 4º árbitro.

No Loucão em Maracaju às 18h, o Maracaju recebe a Moreninhas. As equipes não se enfrentam desde 2007 quando o time da terra da linguiça fez 8 a 0 no leão da capital.

São dois jogos na história entre as equipes com duas vitórias do MAC. A Moreninhas precisa vencer e torcer por derrota da Serc para ainda ter chances matemáticas de acesso.

O jogo terá arbitragem de Renan Novaes Insabralde que será auxiliado por Ruy César Lavarda e Ana Carolina da Silva Matias. Ronan Machado de Freitas será o 4º árbitro.

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