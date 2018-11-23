Vitória sobre a Serc neste sábado garante Aquidauanense na Série A

Série B
A rodada começa às 16h na cidade de Costa Rica onde a Serc recebe o Aquidauanense no Laertão
Dois jogos movimentam na tarde deste sábado(24) a penúltima rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B. Uma vitória do Aquidauanense lhe dará o acesso enquanto empates de Serc e Maracaju matematicamente eliminam Coxim e Moreninhas.
A rodada começa às 16h na cidade de Costa Rica onde a Serc recebe o Aquidauanense no Laertão. As equipes não se enfrentam desde 2013 quando o Aquidauanense fez 1 a 0 na Serc no Noroeste.
A Serc não vence o Aquidauanense como mandante desde 2010 quando fez 5 a 0 em casa. Ao longo da história, são oito jogos com três vitórias do Aquidauanense, três empates e duas vitórias da Serc.
O jogo terá arbitragem de Neuri Antonio Prybulinsk que será auxiliado por Claysson Vieira de Morais e Edson Campos de Mendonça. Alan Lários Lezo será o 4º árbitro.
No Loucão em Maracaju às 18h, o Maracaju recebe a Moreninhas. As equipes não se enfrentam desde 2007 quando o time da terra da linguiça fez 8 a 0 no leão da capital.
São dois jogos na história entre as equipes com duas vitórias do MAC. A Moreninhas precisa vencer e torcer por derrota da Serc para ainda ter chances matemáticas de acesso.
O jogo terá arbitragem de Renan Novaes Insabralde que será auxiliado por Ruy César Lavarda e Ana Carolina da Silva Matias. Ronan Machado de Freitas será o 4º árbitro.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS