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Com novo técnico e Ramon de volta, time do MS busca recuperação no Brasileiro

Time douradense precisa vencer os três jogos que restam para se manter com chances de classificação

Renan Nucci

Publicado em 11/06/2017 às 08:22

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O Sete de Dourados volta a enfrentar o Luziânia-DF neste domingo, às 16h, pela Série D do Campeonato Brasileiro e a ordem é esquecer o resultado do último jogo e se manter vivo na competição. A goleada sofrida na casa do adversário provocou mudança na Comissão Técnica e baixas no elenco e Márcio Santos, experiente zagueiro de 38 anos e agora o treinador do time tem a missão de buscar a primeira vitória do time na competição.


Márcio é o terceiro treinador do Sete no Brasileiro. Nei César seguiu com o trabalho após terminar o Campeonato Estadual na quarta posição, mas caiu com a derrota sofrida na estreia em Rondonópolis-MT. Bazílio Amaral assumiu o time, mas não resistiu à derrota em casa para a Aparecidense-GO e depois o revés por 5 a 0 para o Luziânia. Com ele saíram o zagueiro Neto, o atacante Acosta e, por último, o meia Marlon, todos pediram rescisão durante a semana.


Com as baixas, além de mudanças à critério do novo treinador, o Sete terá uma formação diferente para a partida deste domingo. Nos treinos durante a semana, o volante Primo, titular no Estadual, mas não utilizado por Bazílio, pode retornar ao time titular. Outra novidade deve estar na zaga. O zagueiro Ramon Baiano teve a transferência para o Joinville-SC frustrada e retornou ao clube, treinou e fica à disposição para o jogo.


A definição do time, porém, Márcio vai ter apenas momentos antes da partida. “Tenho dúvida para montar o meio e o ataque e até como posicionar o Leandro Branco”. O time que começa o jogo deve ter Diego no gol; Léo Felix, Thiago Moura, Binho (Ramon Baiano) e Jô; Buru (Primo), Peu, Leandro Branco (Pavão) e Otacílio Neto (Leandro Branco); Leandrinho e Sadan.


Vencer o Luziânia é o único resultado que mantém o Sete na disputa por classificação, mesmo que ainda remotamente. Ainda sem pontuar, o time douradense precisa fazer os nove pontos do returno desta primeira fase e ainda torcer para que os resultados dos outros jogos, dentro e fora do grupo A11 lhe favoreçam. Na outra partida desta quarta rodada, o União-MT recebe a Aparecidense, também no domingo.  


Sete e Luziânia jogam com arbitragem de Leandro Cunha de Oliveira, de Tocantins. Os árbitros assistentes são os sul-mato-grossenses Daiane Caroline Muniz dos Santos e Edson Campos de Mendonça.  

 

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