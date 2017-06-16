Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:30

Buscar

Últimas notícias
X

Futebol do MS

Atacante Sadan pode desfalcar o Sete contra Aparecidense pelo Brasileiro da Série D

Jogador não treinou com dores musculares e técnica testa opções

Renan Nucci

Publicado em 16/06/2017 às 07:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Sete de Dourados ainda tem duas partidas para disputar nesta primeira fase de Série D do Campeonato Brasileiro e, se a classificação já não faz mais partes dos planos, a intenção de concluir a competição com bons jogos segue em pauta. Conta o Luziânia-DF, em casa, o desempenho já foi melhor, principalmente no setor defensivo, com o retorno de Ramon Baiano, ao lado de Thiago Moura.


Nesta quarta, o trabalho foi no Estádio Douradão e com muito treino de bolas paradas, uma das deficiência do time na temporada a o técnico Márcio Santos tenta dar maior consistência ao time em jogadas aéreas.


Entre os jogadores que devem começar a partida contra a Aparecidense-GO, na próxima segunda-feira, Márcio tem mostrado nos treinos que a intenção é manter o mesmo time do último jogo. Esse desejo, porém, pode não ser levado adiante por causa de uma baixa. Com dores musculares, o atacante Sadan não participou dos treinos e sua situação deve ser reavaliada nesta quinta.


Caso Sadan não viaje para Goiás, Márcio estuda se compõe o time com outro atacante ao lado de Leandrinho, neste caso Pablo e Tutinha surgem como as opções, ou se reforça o meio, com Pavão ou mesmo Mitú, que também joga mais avançado. “Até domingo defino essa situação. Ainda vamos observar o Sadan e conversar com ele para saber das suas condições”, explica o treinador.


De acordo com a programação, a delegação do sete viaja no próximo sábado e a intenção é fazer um treino em Aparecida de Goiânia no domingo, véspera da partida contra a Aparecidense.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol

Estadual de Futebol 2020: Com quatro vitórias, visitantes dominam a sétima rodada

Futebol

Em jogo da primeira fase da Copa do Brasil, coração de torcedores fica dividido

Futebol

Aquidauanense FC enfrenta equipe da Serc na estreia do Campeonato Estadual

Partida terá início hoje (01), às 15h, no Estádio Noroeste

Futebol

Aquidauanense FC enfrenta equipe de Bonito às 16h deste sábado

Publicidade

Futebol

Aquidauanense FC arrecada 550 kg de alimentos após amistoso contra Nioaque

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo