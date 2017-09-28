Sete anuncia Innova Capture como parceira para próximos três anos

As definições que a torcida mais espera ainda estão longe de acontecer no Sete de Dourados. Antes de anunciar a Comissão Técnica e os jogadores que vão vestir a camisa do time em 2018, o comando do clube trabalha para captar apoiadores para a temporada. Empresas parceiras em 2017 devem continuar e outras estão sendo procuradas. Por enquanto, a maior novidade é a chegada da Innova Capture, empresa paulista de meios de pagamento que, entre outras atividades, fornece máquinas para recebimentos de cartões de crédito.



Logo após o Campeonato Brasileiro, a dúvida que mexia com a torcida do Sete era a permanência ou não do gestor Tony Montalvão. Após a competição, o dirigente, decepcionado com a desclassificação, disse que a parceria da TNY Sports com o clube estaria chegando ao fim, mas a situação foi revertida nas semanas seguintes e o acordo não só permanece como foi ampliado. Agora, as categorias de base também são geridas pela empresa.



A chegada da Innova ao clube foi negociada pessoalmente por Tony, que foi diversas vezes em São Paulo conversar com os diretores da empresa. “Eles estão vindo para o mercado sul-mato-grossense e o Sete terá apoio exclusivo”, afirma. A empresa tem acordo com o Corinthians, que deve estampar a marca na camisa no Paulistão 2018 e colocou no mercado a “Fielzinha”, que deve render ao clube paulista, pioneiro na área, cerca de R$ 50 milhões em cinco anos.



À princípio, a Innova vai estampar sua marca na camisa do Sete, mas o espaço máster está condicionado à chegada de novas empresas. O acordo assinado será válido por 36 meses. “O prazo proposto foi ótimo para o Sete. O clube vai receber um valor fixo, mais um proporcional de taxa de administração de cada cartão”, explica Montalvão.



De acordo com Tony, empresas que derem apoio logístico para o Sete neste ano devem seguir com o clube, como o Shopping Avenida Center, Gales Hotel e a Conti. O material esportivo segue sendo fornecido pela douradense RM Camisetas, que veste outros clubes do Estado. “Essas continuam e estamos trabalhando para que outras empresas vejam no Sete uma boa oportunidade de expor sua marca”, explica.



Campo



No gramado, a preocupação ainda está longe do time profissional para a próxima temporada. Os trabalhos estão todos centrados nas equipes de base. “Estamos reestruturando o Centro de Treinamentos e selecionando atletas para as categorias de base que também ganhou novos integrantes na Comissão Técnica”.



Além das categorias de base para disputar competições Sub-13, Sub-15 e Sub-17, o Sete passa a contar também com a parceria da Escolinha de Futebol Zico 10 para acompanhar crianças de 5 a 12 anos. O acordo entre a TNY Sports e Zico foi firmado em recente viagem de Tony ao Rio de Janeiro, onde se reuniu com o ex-jogador do Flamengo. O objetivo é enviar o sistema de ensino e observar talentos para encaminhar para grandes equipes do país nessas categorias de iniciação.