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Futebol

Sportv transmite jogo do Corumbaense ao vivo para todo o Brasil

Transmissão é a partir das 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 15/02/2018 às 15:57

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Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Corumbaense Futebol Clube enfrenta nesta quinta-feira, 15 de fevereiro, o Vitória, na Bahia. A partida acontece no estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, e será transmitida ao vivo para todo o País pelo Sportv 1, a partir das 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul.

Douglas Ricardo, técnico do Carijó da Avenida, tem novamente todo o elenco à sua disposição. No jogo do último domingo pelo Campeonato Estadual, ele usou um time misto contra o Águia Negra, em Rio Brilhante. A tendência é que ele use praticamente a mesma escalação da vitória de 1 a 0 sobre o ASA de Arapiraca, resultado que manteve o alvinegro pantaneiro na Copa do Brasil.

A única possível mudança é a entrada do atacante Elivélton, autor do gol de falta que deu a vitória sobre o ASA aos 45 minutos do segundo tempo. O técnico, entretanto, só confirma a escalação uma hora antes do apito inicial. Ontem ele comandou um treino leve já no Barradão. Todos os jogadores participaram da atividade.

Avança para a terceira fase da competição nacional o time que vencer. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Favorito, o Vitória está na elite do futebol brasileiro. O técnico Vagner Mancine garantiu força máxima para o confronto contra o Corumbaense.  “Não vou poupar. Eu só vou poupar caso o atleta esteja sentindo alguma coisa, caso venha alguma determinação do departamento médico com risco de lesão”, afirmou via assessoria de imprensa do clube.

Mancini não confirmou o time. Segundo o técnico, a lateral direita ainda não está definida. Juninho, machucado, está vetado, assim como o lateral Lucas. O árbitro da partida é Dyorgines Jose Padovani de Andrade - ES (CBF). Ele será auxiliado por Fabiano da Silva Ramires - ES (CBF) e Vanderson Antonio Zanotti - ES (CBF).

A Prefeitura de Corumbá é parceira do Corumbaense Futebol Clube na temporada 2018. Além do Campeonato Estadual e da Copa do Brasil, o Carijó ainda disputa a Copa Verde e o Campeonato Brasileiro da Série D neste ano.

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