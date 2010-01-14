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Chuva não cessa e nível do Rio Aquidauana já passa dos 8 metros

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 14/01/2010 às 12:20

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Nos últimos dias, as chuvas não vem dando trégua em Aquidauana, o que é uma constante na cidade neste período do verão.


Diante dessa situação, o nível das águas do Rio Aquidauana continua a subir. Nesta época do ano, normalmente o rio atinge cerca de 3,2 metros. Na última terça-feira (12), o Corpo de Bombeiros registrou que o nível subiu para 7 metros.


Na manhã desta quinta-feira (14), às 09h10, a Guarnição esteve no local novamente e informou ao site O Pantaneiro que o nível do Rio Aquidauana já chegou a 8 metros e meio. As águas cobrem boa parte da Prainha de Anastácio e a Defesa Civil está em estado de alerta. Locais tradicionais da região, como o Clube Feminino e a Colônia Buriti, também estão em situação crítica.



A preocupação maior fica por conta da população ribeirinha e o Governo Municipal de Aquidauana está se mobilizando para resolver o problema. As famílias que precisarem deixar suas residências serão abrigadas na Escola Rotary Club. Nove famílias já estão alojadas no local.


A Gerência de Desenvolvimento Social e Economia Solidária fornecerá a estrutura necessária para essas pessoas que contarão com alimentação, material de limpeza, colchões e cobertores.

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