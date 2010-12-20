Noivo atira em esposa, padrinho e depois se mata em Pernambuco

Em Pernambuco, uma história terrível: a noite era de comemoração. Um casamento. Mas a festa terminou de forma trágica.



Depois de três anos de namoro, Renata Coelho, de 25 anos, e Rogério Damascena, de 29 anos, se casaram em um condomínio, em Camaragibe, região metropolitana do Recife. Durante a festa, o noivo anunciou uma surpresa. Era para ser uma noite alegre.

“Ele chegou e disse que todos teriam uma surpresa”, relata o delegado João Brito.



Rogério também matou o amigo e chefe, que era padrinho do casamento, Marcelo André Guimarães, de 40 anos.



Depois do crime, na frente dos convidados, Rogério deu um tiro na própria cabeça. Amigos e parentes trouxeram o assistente de vendas para o Hospital da Restauração ainda com vida.



No Instituto de Medicina Legal, a irmã de Renata, Lúcia Helena Coelho, disse que Rogério era uma pessoa tranqüila.

“Havia brigas de ciúme, mas que nada levasse a esse desfecho. Ela era uma advogada brilhante. Uma pessoa maravilhosa”, conta a irmã da vítima.



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