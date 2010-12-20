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Novo vice-presidente da Enersul reafirma compromisso da Empresa com o desenvolvimento do MS

O vice-presidente anunciou que será mantido o programa de combate a fraude e ao furto de energia

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 20/12/2010 às 12:38

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Ao participar nesta semana como um dos palestrantes do Seminário "Perspectivas para a Economia e a Energia nos Próximos Anos - Mundo, Brasil e Mato Grosso do Sul", realizado na Casa da Indústria, o novo vice-presidente da Enersul, Cyro Vicente Boccuzzi reafirmou o compromisso da Empresa de estreitar relações com os diversos setores da economia, manter os investimentos que dão sustentação a expansão e a qualidade do serviço que presta em 73 dos 78 municípios sul-mato-grossenses, afinal “a energia é um insumo básico no processo produtivo, garante conforto e qualidade de vida a todos”. A Enersul recebeu este ano um aporte de R$ 70 milhões para investimentos. A empresa atende a 93% da população de Mato Grosso do Sul, são 830 mil clientes ou 2,3 milhões de pessoas.

O vice-presidente anunciou que será mantido o programa de combate a fraude e ao furto de energia. “Queremos o engajamento da sociedade neste trabalho . A fraude é um crime que não pode ser tolerado”, observou.
O seminário foi o primeiro evento público do qual Cyro Boccuzzi participou depois que assumiu o cargo de comando da distribuidora. O evento teve a participação do governador André Puccinelli, do presidente da Federação das Indústrias, Sergio Longen,do vice-presidente de Gestão de Energia da Rede Energia, José Antonio Sorge, do diretor operacional da Enersul Edmir José Bosso, além do economista José Roberto Mendonça de Barros, sócio e consultor da MB Associados.

Para Cyro o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul terá um impulso quando os três linhões de energia estiverem em funcionamento no final de 2012. “O estado terá grandes oportunidades para novos investimentos e a Enersul está se preparando para acompanhar a indústria e de forma planejada”, salientou o executivo.

Cyro Boccuzzi evitou falar sobre os futuros investimentos e projetos. Explicou que a Enersul, em função da controladora da Empresa ter colocado recentemente no mercado ações públicas, deve ficar num período de “silêncio” conforme as regras da CVM-Comissão de Valores Mobiliários. Bocuzzi garantiu que a Empresa, como uma concessionária, cumprirá com todas as obrigações impostas pelo poder concedente, por meio da agência reguladora, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Ele sustenta que a Enersul vai dar pleno atendimento a todas as solicitações de crescimento do estado e traçou uma rápida radiografia do que é o grupo Rede Energia, controlador da Empresa. “O grupo está presente em 34% do território brasileiro levando energia a 4,5 milhões de clientes em sete Estados. Em toda essa atende 570 municípios com 563 subestações. Aqui no Estado, estamos em 73 dos 78 municípios com uma infra-estrutura que conta entre muitos ativos com 93 subestações e uma malha com linhas e redes de distribuição que somam quase 80 mil quilômetros de extensão, uma distancia equivalente a 2 voltas ao redor do planeta terra”.

Desde 1998, época em que passaou a ser controlada pelo iniciativa privada, a Enersul já recebeu investimentos que chegaram a R$ 1,6 bilhão.

Tarifa de energia – Falando sobre a questão tarifária, Cyro Bocuzzi admitiu que o preço ainda é mais alto em relação ao de outros estados, em função das peculiaridades do Estado, com grande extensão territorial e baixo adensamento populacional. “Com os clientes dispersos, com pequenas cargas de energia, o custo é maior para o atendimento e em comparação com uma região onde haja um alto nível de adensamento. Por isso é natural que a tarifa aqui seja mais um pouco mais elevada em comparação a estados que tenham grande aglomeração”, afirmou.

Vale ressaltar que a Enersul tem em média 2 cliente por km2. Em determinadas regiões são necessários 5 quilômetros de extensão de rede para atender um cliente, porém o vice-presidente garantiu que a Concessinária busca alternativas para baratear os custos. “A Enersul tem quebrado algumas regras. Apesar de estar numa região desafiadora, na questão da confiabil idade temos índices melhores do que a média das empresas no Brasil e muito melhor do que as médias das empresas do Norte/Centro-Oeste, razão pela qual é a concessionária desta região com o maior número de títulos de reconhecimento público. Este ano ganhamos dois Premios Abradee, sendo um como melhor distribuidora e outro por termos apresentado a maior evolução perante todas as distribuidoras de energia do Brasil”, destacou.

Quanto ao reajuste tarifário previsto para abril do ano que vem, o vice-presidente da Enersul disse que ainda é muito cedo para falar sobre a questão .“Qualquer movimentação tarifaria será feita de acordo com as regras da Aneel. Ainda é muito cedo, estamos a seis meses deste movimento e isso deve acontecer em março quando teremos um cenário melhor de como estes custos irão se compor”, esclareceu.

Durante sua participação no seminário o governador André Puccinelli elogiou publicamente o desempenho da Enersul, destacando que a Empresa tem cumprindo fielmente os compromissos assumidos com o Estado na questão tarifária , em relação ao programa de Eficiência Energética que beneficio mais de 10 mil famílias com a distribuição de geladeiras e outras milhares com readequação das instalações elétricas de suas casas e substituição de lâmpadas comuns por fluorecentes compáctas que proporcionam economia de energia.

O sócio e consultor da MB Associados, José Roberto Mendonça de Barros, durante o seminário falou sobre as perspectivas da economia para os próximos anos, destacando a situação atual da Europa, Ásia e Estados Unidos. “Aqui merecem destaque a China e os Estados Unidos, no primeiro caso vemos um aumento do poder aquisitivo da população chinesa o que eleva a demanda por alimentos e no caso dos Esta dos Unidos uma tendência a recuperação econômica, com conseqüente alta do dólar”, apontou.

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