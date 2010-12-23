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Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 34 milhões nesta sexta-feira

dothCom Consultoria Digital

Publicado em 23/12/2010 às 12:26

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Nenhum bilhete acertou as seis dezenas do concurso 1.243 da Mega-Sena, sorteado nesta quarta-feira. Com isso, o prêmio acumulou e deve pagar R$ 34 milhões no sorteio que acontece na sexta-feira (24) para a aposta vencedora, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados hoje em Volta Redonda (RJ) foram: 09 - 19 - 23 - 29 - 32 - 57.

No total, 139 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 15.365,51 cada uma. Já a quadra teve 8.401 ganhadores, que levaram R$ 363,18 cada uma.

Quem quiser tentar a sorte no próximo concurso, deve fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 2.

Nesta semana, a Caixa promove três sorteios da Mega-Sena. O primeiro foi segunda-feira e o último será na sexta. Depois, o próximo sorteio acontece apenas na sexta-feira seguinte (31), com o prêmio da Mega da Virada.

MEGA DA VIRADA
As apostas para a Mega da Virada já podem ser feitas em todas as lotéricas do país. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o prêmio para esta edição da loteria deva atingir R$ 150 milhões. No ano passado, o prêmio foi de R$ 144,9 milhões --o maior valor já pago pela Mega-Sena.

O sorteio da Mega da Virada será realizado na véspera do Ano Novo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com transmissão ao vivo pelos canais de TV abertos. Assim como em 2009, a Mega da Virada não vai acumular. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será rateado entre os acertadores da Quina e assim por diante.

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