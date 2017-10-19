Jovem tenta se refrescar no Rio Paraná e morre afogado

Claudinei Rodrigues Dias de 26 anos desapareceu em uma localização conhecida por Lagoinha, no Rio Paraná, em Três Lagoas, durante tentativa de travessia de uma margem a outra, na tarde de ontem, quarta-feira (18). Jovem pode ter morrido afogado.

Conforme o boletim de ocorrência, amigos da vítima disseram ter entrado no rio para se refrescar do calor e tentaram fazer a travessia de uma margem para a outra do rio. A vítima teria tentado dar um mergulho e não retornou à superfície.