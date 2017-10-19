Jovem tenta se refrescar no Rio Paraná e morre afogado

Buscas
Afogamento pode ter ocorrido durante tentativa de travessia de uma margem a outra do rio
Claudinei Rodrigues Dias de 26 anos desapareceu em uma localização conhecida por Lagoinha, no Rio Paraná, em Três Lagoas, durante tentativa de travessia de uma margem a outra, na tarde de ontem, quarta-feira (18). Jovem pode ter morrido afogado.
Conforme o boletim de ocorrência, amigos da vítima disseram ter entrado no rio para se refrescar do calor e tentaram fazer a travessia de uma margem para a outra do rio. A vítima teria tentado dar um mergulho e não retornou à superfície.
As testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas por se tratar de um local de difícil acesso, os socorristas só chegaram ao anoitecer. Os militares resgataram o corpo e a Polícia Civil foi acionada.
Segundo o site local, JP News, as equipes dos Bombeiros, que ainda mantém o trabalho de resgate no local, localizaram o corpo de um homem a aproximadamente cinco metros de profundidade em uma área aos fundos da Indústria Cargil.
O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS