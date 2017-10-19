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Jovem tenta se refrescar no Rio Paraná e morre afogado

Afogamento pode ter ocorrido durante tentativa de travessia de uma margem a outra do rio

Daniele Valentin

Publicado em 19/10/2017 às 08:30

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Claudinei Rodrigues Dias de 26 anos desapareceu em uma localização conhecida por Lagoinha, no Rio Paraná, em Três Lagoas, durante tentativa de travessia de uma margem a outra, na tarde de ontem, quarta-feira (18). Jovem pode ter morrido afogado.

Conforme o boletim de ocorrência, amigos da vítima disseram ter entrado no rio para se refrescar do calor e tentaram fazer a travessia de uma margem para a outra do rio. A vítima teria tentado dar um mergulho e não retornou à superfície.

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As testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros, mas por se tratar de um local de difícil acesso, os socorristas só chegaram ao anoitecer. Os militares resgataram o corpo e a Polícia Civil foi acionada.

Segundo o site local, JP News, as equipes dos Bombeiros, que ainda mantém o trabalho de resgate no local, localizaram o corpo de um homem a aproximadamente cinco metros de profundidade em uma área aos fundos da Indústria Cargil. 

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas.

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