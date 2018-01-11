Corpo de Bombeiros retoma buscas por homem desaparecido em córrego de Terenos

O Corpo de Bombeiros da Capital retomou, por volta de 06h desta quinta-feira (11), as buscas por Leandro Martinez Viana, desaparecido desde o último domingo (07) no córrego Ceroula, região da Fazenda Recanto dos Pintados, em Terenos.

Informações dão conta de que o trabalho terá continuidade até que o corpo, com ou sem vida, seja encontrado. As chuvas da região comprometem a navegação dos oficiais.