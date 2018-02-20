Chuvas castigam Bonito e cidade turísitica fica debaixo d'água

Não são só Aquidauana e Anastácio que sofrem com as fortes chuvas desde a madrugada desta terça-feira; outras cidades também. Bonito, o principal ponto turístico de Mato Grosso do Sul, ficou debaixo d'água, levando o prefeito Odilson Arruda a cogitar possibilidade de pedir socorro ao Governo do Estado. O próprio governador Reinaldo Azambuja disse que pode declarar situação de emergência no município.

Segundo o site Bonito Informe, chove direto há 12 horas. "Até agora o que mais foi afetado foram as estradas e as vias de acesso à cidade, como a ligação com Guia Lopes, o nosso principal acesso”, disse o prefeito Soares ao site ainda pela manhã, diante de aproximadamente 200 milímetros de chuva acumulada.

A Prefeitura e a Defesa Civil estão em estado de alerta e fazem assistência à famílias afetadas pelos alagamentos. O córrego Bonito, na entrada da cidade, transbordou e impediu acesso à BR-267. Várias áreas de periferia, bem como o centro da cidade, foram atingidos.



