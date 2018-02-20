Aquidauana em alerta! Fortes chuvas assustam e população compartilha os estragos causados pela água

O grande volume de chuva que atingiu os municípios de Aquidauana e Anastácio nesta terca-feira, 20, desde a madrugada, foi o principal assunto nas redes sociais pela região. De acordo com o Mario Ravaglia da Defesa Civil do municipio, choveu em poucas horas cerca de 150 mm e a previsão é de que caia ainda mais água, aumentando a preocupação da população.

Inúmeros vídeos e fotos de diversos pontos da cidade foram enviados e postados por internautas do Site O Pantaneiro. Alguns deles ainda relatam a dificuldade para cumprir a rotina com tanta chuva e suas consequências. Entre elas está a professora Diane Leide Brites Silva, professora do município de Aquidauana e atualmente leciona nos distritos de Camisão e Piraputanga. Ela trafega em veículo próprio para chegar às escolas e nos conta como foi difícil trabalhar nesta manhã. "Passei muito medo. Açudes transbordando e muita sujeira passando pela rodovia Aquidauana-Camisão. Tudo ficou ainda pior pela situação ruim da estrada, com muitos buracos que pioravam a situação", finalizou.

Diversos transeuntes da BR 262 também postaram imagens da rodovia que ficou parcialmente encoberta com a cheia do rio. Houve congestionamento e os motoristas precisaram aguardar a liberação da pista pela Polícia Rodoviária Federal.

Confira mais algumas imagens do transtorno causado pela chuva nesta terça-feira