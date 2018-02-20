Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 14:16

Buscar

Últimas notícias
X

Caos

Aquidauana em alerta! Fortes chuvas assustam e população compartilha os estragos causados pela água

Luiz Guido Junior

Publicado em 20/02/2018 às 13:11

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-02-20-at-085253-1
whatsapp-image-2018-02-20-at-110249-2
whatsapp-image-2018-02-20-at-105229-1
whatsapp-image-2018-02-20-at-110654
whatsapp-image-2018-02-20-at-105233-1
whatsapp-image-2018-02-20-at-114237-1
whatsapp-image-2018-02-20-at-105232
whatsapp-image-2018-02-20-at-114124
whatsapp-image-2018-02-20-at-110249-1-1
whatsapp-image-2018-02-20-at-131847-1

O grande volume de chuva que atingiu os municípios de Aquidauana e Anastácio nesta terca-feira, 20, desde a madrugada, foi o principal assunto nas redes sociais pela região. De acordo com o Mario Ravaglia da Defesa Civil do municipio, choveu em poucas horas cerca de 150 mm e a previsão é de que caia ainda mais água, aumentando a preocupação da população.

Inúmeros vídeos e fotos de diversos pontos da cidade foram enviados e postados por internautas do Site O Pantaneiro. Alguns deles ainda relatam a dificuldade para cumprir a rotina com tanta chuva e suas consequências. Entre elas está a professora Diane Leide Brites Silva, professora do município de Aquidauana e atualmente leciona nos distritos de Camisão e Piraputanga. Ela trafega em veículo próprio para chegar às escolas e nos conta como foi difícil trabalhar nesta manhã. "Passei muito medo. Açudes transbordando e muita sujeira passando pela rodovia Aquidauana-Camisão. Tudo ficou ainda pior pela situação ruim da estrada, com muitos buracos que pioravam a situação", finalizou.

Diversos transeuntes da BR 262 também postaram imagens da rodovia que ficou parcialmente encoberta com a cheia do rio. Houve congestionamento e os motoristas precisaram aguardar a liberação da pista pela Polícia Rodoviária Federal.

Confira mais algumas imagens do transtorno causado pela chuva nesta terça-feira

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Nível do rio Aquidauana registra baixa lenta

Saúde

Ação orienta população sobre cuidados pós-enchente

Solidariedade

Projeto Formiguinhas do Bem traz doações e esperança para famílias atingidas pela enchente

O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.

Cheia do Rio Aquidauana

Solidariedade: famílias afetadas pelas chuvas recebem doações

Publicidade

Cheia do Rio Aquidauana

Aquidauana busca caminhos para se recuperar de enchete

ÚLTIMAS

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Produção local

Agricultura familiar fortalece Feira do Produtor em Nioaque

Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo