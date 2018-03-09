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Saúde

Ação orienta população sobre cuidados pós-enchente

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 09/03/2018 às 09:50

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A comunidade do Bairro Guanandy e região recebe na manhã desta sexta-feira (9) uma ação conjunta do Núcleo de Vigilância em Saúde, Controle de Vetores, Vigilância Sanitária e ESF Guanandy, que visa orientar sobre cuidados pós-enchente.

A população está sendo vacinada contra Hepatite A, a vermifugação também está sendo realizada. A ação realiza também controle químico dos vetores com borrifação, e também os agentes de saúde estão visitando residências para orientar sobre cuidados e limpeza de caixas d’água.

Além dessas ações e orientações, os cães da região estão passando por coleta de sangue para exame de leishmaniose. A ação, que teve inicio hoje, deve continuar durante a próxima semana.

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