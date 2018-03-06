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Cheia do Rio Aquidauana

Aquidauana busca caminhos para se recuperar de enchete

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 06/03/2018 às 07:20

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A semana em Aquidauana se inicia com o sentimento de recomeço para muitas famílias. Após enfrentar uma das maiores enchentes da história da Cidade, a população e autoridades locais trabalham para retornar à normalidade. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, que no último fim de semana auxiliou o retorno das famílias ribeirinhas que para suas casas, o trabalho de maquinários e equipes para consertar os danos causados pela cheia inesperada será intenso esta semana, visando garantir principalmente o acesso aos locais prejudicados. Além disso também estão sendo recolhidos móveis, eletrodomésticos e muitos objetos destruídos pela enchente.

De acordo com a Prefeitura, além da limpeza, serão realizados os serviços de terraplanagem e patrolamento nos bairros atingidos. “Não é só as famílias dos abrigos, os desalojados e as famílias da Colônia Buriti que tiveram perdas e prejuízos com as chuvas e a enchente. A cidade como um todo, tivemos casas em vários bairros que as os bueiros não suportavam a quantidade de chuva, prédios públicos danificados também, moradores que nos procuraram e fomos ver as ruas de suas casas destruídas”, pontuou o prefeito.

No último dia 20, o nível do Rio Aquidauana passou dos 10 metros em menos de 24 horas, porém hoje (6) já marca pouco mais de 5m. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Aquidauana pode receber pancadas de chuva durante todo dia, e há probabilidade de trovoadas acentuadas durante a tarde e a noite.

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