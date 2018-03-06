Solidariedade: famílias afetadas pelas chuvas recebem doações

Após 15 dias da enchente causada pela cheia do rio Aquidauana, moradores afetados pelos estragos da água começam a retornar para as residências. Doações estão ajudando as famílias que ficaram desabrigadas e desalojadas.

A Defesa Civil Estadual já entregou 70 cestas básicas e 200 mantas em Aquidauana e Anastácio. A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) arrecadou sete toneladas de alimentos, roupas, utensílios e brinquedos. “Tivemos noção de que o volume tinha sido bem grande quando começamos a retirar as doações do caminhão”, contou o comandante do Esquadrão de Cavalaria da Polícia Militar, tenente-coronel Guilherme Dantas Filho. Os produtos foram entregues à Prefeitura de Aquidauana, que está fazendo a triagem e distribuição.

A primeira-dama do Município, Maria Elisa, explicou que a maior necessidade da população atingida é de colchões, lençóis, travesseiros e utensílios. “Tem gente que perdeu tudo”, disse. O secretário municipal de Assistência Social, Marcos Chaves, conto que 148 pessoas foram levadas para três abrigos, onde receberam doações e cinco refeições por dia.

As arrecadações ainda continuam. Quem quiser ajudar as famílias afetadas pela enchente em Aquidauana pode entregar a doação até sábado (10) na Cavalaria da PM, rua Lima Félix, 174, Parque dos Poderes.

Miranda

A Defesa Civil Estadual também entregou 50 cestas básicas e 200 mantas para a população afetada pelas chuvas em Miranda, a 195 quilômetros da Capital. Voluntários descarregaram caminhão com doações, nesta sexta-feira (02).

Mais de 2,7 mil pessoas foram prejudicadas pelo desastre natural no município, sendo que 13 ficaram desabrigadas e 97 desalojadas. Em todo o Estado, os prejuízos afetaram mais de 65,9 mil pessoas, incluindo 1027 desalojadas e 240 desabrigadas.