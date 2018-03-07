Projeto Formiguinhas do Bem traz doações e esperança para famílias atingidas pela enchente

Em momentos de crise e dificuldades é possível saber realmente quem se importa com o próximo. Desde que Aquidauana e Anastácio foram atingidas pela enchente repentina causada por um grande volume de chuvas, as pessoas têm se mobilizado para ajudar as famílias que perderam praticamente tudo.

A ajuda vem de todos os lugares, mas um grupo em especial tem mobilizado várias cidades de Mato Grosso do Sul para arrecadar doações. O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.

Esta semana o Projeto trouxe mais um caminhão de doações para os moradores que ainda necessitam de auxilio. As doações dessa vez vieram de Três Lagoas e Camapuã. São camas, colchões, sofá, máquinas de lavar, roupas, prateleiras, utensílios, televisão e móveis em geral. Vale destacar que além das pessoas, diversas empresas e instituições colaboraram com as doações e também com o transporte até Aquidauana.

A responsável pelo Projeto, Azélia Lara, destaca que o Formiguinhas do Bem tem voluntários espalhados por diversas cidades de Mato Grosso do Sul, entre elas: Tacuru, Figueirão, Sidrolândia, Camapuã e agora Aquidauana.

Para aqueles que quiserem ajudar com doações basta entrar em contato a responsável pelo Projeto Azélia pelo telefone: (67) 9 9989 – 3070. Outra opção para fazer as doações é procurar a Vania, moradora do Bairro Santa Terezinha (67) 9 9841 - 5521. A ajuda pode ser entregue na Rua Carlos Ferreira Bandeira, nº 782.