Começou sábado, o processo de recuperação da Rua 7 de Setembro que dá acesso ao Frigorífico Buriti

Chuva
A previsão é que a estrada seja liberada para uso nessa terça (06)
A enchente causou danos em diversas vias da cidade e transtornos que já estão sendo sanados pela administração municipal.
A prefeitura de Aquidauana está trabalhando no prolongamento da rua Sete de Setembro, importante via de ligação para o Frigorífico Buriti, vila Bancária, Trindade, e Colônia Buriti além de Anastácio.
Por ali trafegam caminhões diariamente levando a produção do frigorífico, e também moradores, pequenos produtores rurais e funcionários do Buriti.
Para a recuperação, a obra conta com Retroescavadeira, pá carregadeira e 4 caminhões.
Em entrevista a equipe do Jornal “O Pantaneiro”, os funcionários se espantam com tamanho estragos.
“Estamos aterrando para refazer a estrada. A chuva levou tudo”.
A previsão é que a estrada volte a funcionar normamente nessa terça-feira (06).
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS