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Começou sábado, o processo de recuperação da Rua 7 de Setembro que dá acesso ao Frigorífico Buriti

A previsão é que a estrada seja liberada para uso nessa terça (06)

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 05/03/2018 às 13:48

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A enchente causou danos em diversas vias da cidade e transtornos que já estão sendo sanados pela administração municipal.

A prefeitura de Aquidauana está trabalhando no prolongamento da rua Sete de Setembro, importante via de ligação para o Frigorífico Buriti, vila Bancária, Trindade, e Colônia Buriti além de Anastácio.

Por ali trafegam caminhões diariamente levando a produção do frigorífico, e também moradores, pequenos produtores rurais e funcionários do Buriti.

 Para a recuperação, a obra conta com Retroescavadeira, pá carregadeira e 4 caminhões.  

Em entrevista a equipe do Jornal “O Pantaneiro”, os funcionários se espantam com tamanho estragos.

“Estamos aterrando para refazer a estrada. A chuva levou tudo”.

 

 

A previsão é que a estrada volte a funcionar normamente nessa terça-feira (06).

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