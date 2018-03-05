Começou sábado, o processo de recuperação da Rua 7 de Setembro que dá acesso ao Frigorífico Buriti

A enchente causou danos em diversas vias da cidade e transtornos que já estão sendo sanados pela administração municipal.

A prefeitura de Aquidauana está trabalhando no prolongamento da rua Sete de Setembro, importante via de ligação para o Frigorífico Buriti, vila Bancária, Trindade, e Colônia Buriti além de Anastácio.

Por ali trafegam caminhões diariamente levando a produção do frigorífico, e também moradores, pequenos produtores rurais e funcionários do Buriti.

Para a recuperação, a obra conta com Retroescavadeira, pá carregadeira e 4 caminhões.

Em entrevista a equipe do Jornal “O Pantaneiro”, os funcionários se espantam com tamanho estragos.

“Estamos aterrando para refazer a estrada. A chuva levou tudo”.

A previsão é que a estrada volte a funcionar normamente nessa terça-feira (06).