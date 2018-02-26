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Bonito

Balneário municipal permanecerá fechado por tempo indeterminado

Abertura dependerá da normalização do nível do rio Formoso e da recuperação do local

Renan Nucci

Publicado em 26/02/2018 às 14:28

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Após as fortes chuvas que caíram sobre a cidade de Bonito desde o início da semana passada, o Balneário Municipal permanece fechado por tempo indeterminado aguardando a normalização do nível do rio Formoso e a realização dos trabalhos de limpeza necessários, além da restauração dos pontos afetados.

Mesmo com a área ainda parcialmente inundada, a limpeza das barracas com lanchonetes e restaurantes e das áreas de uso comum já está sendo feita pelos proprietários, com apoio de servidores da prefeitura e dos próprios funcionários, que trabalham também na remoção da areia levada pela enxurrada.

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"É preciso um trabalho cuidadoso para poder abrir com a segurança necessária", afirma o Administrador do Balneário, Silvio Santos, lembrando que a recuperação também inclui a retirada de galhadas e outros materiais do fundo do rio para que não ofereçam riscos aos banhistas. Os trabalhos contam com o apoio dos guarda-vidas.

Ponte danificada

Outro fator que pode retardar a abertura do Balneário Municipal é a recuperação da ponte sobre o Rio Formoso (no trecho calçado que dá acesso ao local), que se encontra avariada e já foi interditada para o trânsito de veículos pesados.

Segundo o Departamento Municipal de Transporte e Trânsito (Demtrat), se o nível do rio voltar a subir e a erosão aumentar a ponte pode ser completamente interditada.

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