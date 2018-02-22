Em Anastácio, Some sofre com estragos causados pela cheia do rio

Em entrevista com a equipe do Jornal O Pantaneiro , a presidente da associação Alcione Belotto, falou das dificuldades enfrentadas não só pela administração, mas também pelas crianças. A Some abriga crianças de 7 meses até aos 16 anos, e hoje tem sete beneficiados.

Fundada em 1997, a Sociedade Missionária Ebenézer de Anastácio (Some) tem a finalidade de atender crianças e adolescentes que vivem em situação de abandono, de risco pessoal e de toda espécie de violência e violação de direitos. Acostumada a ajudar, desta vez é a entidade que precisa de amparo, já que foi acometida pela segunda maior cheia da história do rio Aquidauana.

Embora os funcionários estivessem preparados para eventualidades da chuva, o nível da água supreendeu. "Nós subimos móveis, materiais de higiene, alguns alimentos, mas a água superou o esperado", afirma Alcione.

Questionada sobre quais doações necessita, Alcione afirma que o que mais precisa é de outro lugar. "Faz 20 anos que prestamos serviço à comunidade e a cada cheia fica mais difícil recomeçar", lamentou.

Igor Cambucá, vereador do município de Anastácio, tem sido um parceiro importante da Some e busca, juntamente com a presidente Alcione, um novo endereço. Neste momento, as crianças estão na Igreja Evangélica Batista, e qualquer ajuda disponibilizada será bem-vinda.

Amparo

A instituição atende também a demanda das cidades de Aquidauana, Nioaque, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, assentamentos e aldeias indígenas, oferecendo abrigo para crianças e adolescentes encaminhados pelo Juizado da Infância e da Adolescência e recebem cuidados básicos à saúde, moradia, educação e alimentação. Todos os anos quando os volumes de chuvas atingem um nível de risco as crianças têm que ser direcionadas a outo ambiente. Situação que já está ficando difícil de ser controlada.