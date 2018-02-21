Volume das chuvas pega a população aquidauanense de surpresa

Imagens registram que alguns moradores não conseguiram realizar a retirada dos seus pertences. Os carros submersos mostram a falta de tempo dos moradores para salvar os seus bens.

A chuva surpreendeu moradores e o Poder Público. As medidas estão sendo tomadas mediante as necessidades da população. É esperado para hoje, 21, que as chuvas continuem assolando a região. Informações registram alto volume de chuva nas cabeceiras. A orientação é para que a população que ainda não saiu das áreas de riscos procure fazer isso o mais rápido possível.

O volume de água está sendo registrado como a maior cheia dos últimos anos.