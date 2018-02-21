Volume das chuvas pega a população aquidauanense de surpresa

Cheias
Muitos moradores não conseguiram retirar seus pertences
Imagens registram que alguns moradores não conseguiram realizar a retirada dos seus pertences. Os carros submersos mostram a falta de tempo dos moradores para salvar os seus bens.
A chuva surpreendeu moradores e o Poder Público. As medidas estão sendo tomadas mediante as necessidades da população. É esperado para hoje, 21, que as chuvas continuem assolando a região. Informações registram alto volume de chuva nas cabeceiras. A orientação é para que a população que ainda não saiu das áreas de riscos procure fazer isso o mais rápido possível.
O volume de água está sendo registrado como a maior cheia dos últimos anos.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
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