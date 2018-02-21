Devido às fortes chuvas, EE Candido Mariano suspende suas atividades

Devido às chuvas e por questões de segurança em relação a estudantes e professores, as aulas da Escola Estadual Candido Mariano estão suspensas até segunda feira (26).

Prestes à alcançar um marco histórico, a chuva deixou muitos desabrigados desde a noite da última segunda-feira (19).

A população corre contra o tempo para resgatar seus pertences. Algumas famílias estão sendo direcionadas ao Salão Paroquial da cidade.