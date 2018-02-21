Devido às fortes chuvas, EE Candido Mariano suspende suas atividades

Escola Estadual
As aulas ficarão suspensas até o dia 26/02
Devido às chuvas e por questões de segurança em relação a estudantes e professores, as aulas da Escola Estadual Candido Mariano estão suspensas até segunda feira (26).
Prestes à alcançar um marco histórico, a chuva deixou muitos desabrigados desde a noite da última segunda-feira (19).
A população corre contra o tempo para resgatar seus pertences. Algumas famílias estão sendo direcionadas ao Salão Paroquial da cidade.
Solidariedade
O Projeto Formiguinhas do Bem, que existe há 2 anos em Camapuã, veio pela primeira vez no dia 24 de fevereiro trazendo camas, roupas, mantimentos, brinquedos, calçados e além de tudo isso o grupo trouxe SOLIDARIEDADE.
DESAFIOS ON-LINE
Seis adolescentes foram apreendidos em cinco estados e no Distrito Federal; investigação começou após a morte de uma menina de 13 anos, em Naviraí, em julho
Produção local
Feira funciona às terças e sextas-feiras, nas proximidades da Rodoviária Municipal; iniciativa aproxima produtores dos consumidores e fortalece a economia local
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS