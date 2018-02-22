Deputados lamentam danos da cheia, mas enaltecem apoio

Participando da comitiva com o governador Reinaldo Azambuja, que visitou pontos de alagamento nos municípios de Aquidauana e Anastácio, estiveram presentes os deputados Felipe Orro, Beto Pereira, Mara Caseiro e Enelvo Felini, representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Durante visita, lamentaram os prejuízos por conta da cheia, mas enalteceram a ajuda que as vítimas têm recebido, principalmente do Estado.

Segundo Orro, apesar do momento de tristeza, o repasse de recursos por parte do governador serviu de alento aos moradores afetados. Conforme noticiado, são R$ 500 mil para Aquidauana e R$ 300 mil para Anastácio, destinados ao atendimento de saúde. "Além disso o Estado se comprometeu em liberar combustível e maquinário para auxiliar na recuperação das vias", disse ele, lembrando de outros fundos serão liberados para recapeamento nas cidades.