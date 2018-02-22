Deputados lamentam danos da cheia, mas enaltecem apoio

Aquidauana
Felipe Orro, Beto Pereira, Mara Caseiro e Enelvo estiveram na cidade nesta quinta-feira
Participando da comitiva com o governador Reinaldo Azambuja, que visitou pontos de alagamento nos municípios de Aquidauana e Anastácio, estiveram presentes os deputados Felipe Orro, Beto Pereira, Mara Caseiro e Enelvo Felini, representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS). Durante visita, lamentaram os prejuízos por conta da cheia, mas enalteceram a ajuda que as vítimas têm recebido, principalmente do Estado.
Segundo Orro, apesar do momento de tristeza, o repasse de recursos por parte do governador serviu de alento aos moradores afetados. Conforme noticiado, são R$ 500 mil para Aquidauana e R$ 300 mil para Anastácio, destinados ao atendimento de saúde. "Além disso o Estado se comprometeu em liberar combustível e maquinário para auxiliar na recuperação das vias", disse ele, lembrando de outros fundos serão liberados para recapeamento nas cidades.
Além disso, Orro disse ter acionado o grupo responsável pelos hipermercados Comper, em Campo Grande, que se comprometeu em liberar alimentos e produtos de higiene. "Falei com Humberto Pereira e eles devem estar enviando ajuda nos próximos dias. O Governo também estendeu sua mão dando cestas básicas e cobertores", comentou. As prefeituras de Aquidauana e de Anastácio mantêm abrigos para acolhimento e apoio às vítimas da cheia.
Por sua vez, o deputado Beto Pereira também destacou a força-tarefa empenhada para garantir que nenhuma das famílias ficasse desamparada. Segundo ele, a forte chuva alagou os rios da região em poucas horas, pegando a população de surpresa. "O que impressiona é a mão amiga do Estado, do Município e do Exército, como tivemos aqui. Como deputados, nossa preocupação é sobre levantar dados dos estragos e nos unirmos, independentemente de sigla partidária, para podermos reconstruir e recuperar as cidades", pontuou.
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