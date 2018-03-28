Ibama antecipa período de estiagem e autoriza contratação de brigadistas para Aquidauana

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28) autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para contratar brigadas federais a fim de prevenir e combater incêndios florestais em Aquidauana e Porto Murtinho, com duas brigadas para cada município.

A Portaria n. 47 de 7 de março deste ano já havia decretado estado de emergência ambiental em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Dessa vez, o foco é o combate aos incêndios em unidades de conservação federais, terras indígenas, áreas de reassentamentos rurais e cobertura de remanescentes florestais.