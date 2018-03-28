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Ibama antecipa período de estiagem e autoriza contratação de brigadistas para Aquidauana

Órgão federal visa prevenir incêndios que costumam acontecer no tempo seco de inverno

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/03/2018 às 09:43

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Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28) autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para contratar brigadas federais a fim de prevenir e combater incêndios florestais em Aquidauana e Porto Murtinho, com duas brigadas para cada município.

A Portaria n. 47 de 7 de março deste ano já havia decretado estado de emergência ambiental em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Dessa vez, o foco é o combate aos incêndios em unidades de conservação federais, terras indígenas, áreas de reassentamentos rurais e cobertura de remanescentes florestais.

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O Ibama concedeu a autorização na última segunda (26) ao Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo - para contratação de brigadistas com atividades de manejo integrado do fogo em diversas cidades do país.

A medida preventiva é temporária e já antecipa o período de estiagem que deve ocorrer já na próxima estação (inverno). Ainda, o Ibama autorizou o Prevfogo a contratar Brigada Federal temporária com a estrutura de um Brigadista Chefe de Brigada, quatro Brigadistas Chefes de Esquadrão e vinte e quatro Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais em Corumbá.

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