Ibama antecipa período de estiagem e autoriza contratação de brigadistas para Aquidauana

Prevenção
Órgão federal visa prevenir incêndios que costumam acontecer no tempo seco de inverno
Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (28) autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para contratar brigadas federais a fim de prevenir e combater incêndios florestais em Aquidauana e Porto Murtinho, com duas brigadas para cada município.
A Portaria n. 47 de 7 de março deste ano já havia decretado estado de emergência ambiental em diversos estados, incluindo Mato Grosso do Sul. Dessa vez, o foco é o combate aos incêndios em unidades de conservação federais, terras indígenas, áreas de reassentamentos rurais e cobertura de remanescentes florestais.
O Ibama concedeu a autorização na última segunda (26) ao Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – Prevfogo - para contratação de brigadistas com atividades de manejo integrado do fogo em diversas cidades do país.
A medida preventiva é temporária e já antecipa o período de estiagem que deve ocorrer já na próxima estação (inverno). Ainda, o Ibama autorizou o Prevfogo a contratar Brigada Federal temporária com a estrutura de um Brigadista Chefe de Brigada, quatro Brigadistas Chefes de Esquadrão e vinte e quatro Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais em Corumbá.
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