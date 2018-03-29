Nota de Falecimento de Vanderlei Silva Felix

É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Vanderlei Silva Felix. Ele estava passando por tratamento oncológico em Campo Grande, no Hospital da Unimed, mas não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (28).

Bastante querido na comunidade, Vanderlei era conhecido como “Deco” e congregava na Rhema e Igreja Verbo da Vida.