Nota de Falecimento de Vanderlei Silva Felix

Luto
Velório acontece na Pax Universal e o sepultamento previsto para às 10h30
É com pesar que a equipe do jornal O Pantaneiro informa o falecimento de Vanderlei Silva Felix. Ele estava passando por tratamento oncológico em Campo Grande, no Hospital da Unimed, mas não resistiu e faleceu nesta quarta-feira (28).
Bastante querido na comunidade, Vanderlei era conhecido como “Deco” e congregava na Rhema e Igreja Verbo da Vida.
Vanderlei já havia trabalhado na Rotele, revenda de bebidas em todo o estado e também trabalhava como alfaiate. Deixa esposa e três filhos.
O velório acontece neste momento, na Pax Universal - Rua Cassemiro Bruno 861 - Bairro Alto. O sepultamento será logo mais, às 13h30.
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