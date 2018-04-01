Ponte sobre o Rio Perdido cai e prejudica escoamento da safra

Os moradores e produtores rurais pedem de forma urgente que seja construída uma nova ponte sobre o Rio Perdido, na rodovia MS-267, conhecida como Estrada do Curvelo, que liga os municípios de Jardim e Porto Murtinho. Com a intensificação das chuvas no começo do mês, a estrutura desabou e vem prejudicando o escoamento da safra. A solicitação foi feita na sessão da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pelo deputado estadual Felipe Orro, na quarta-feira, dia 28 de março.

Felipe Orro havia pedido manutenção da ponte no mês de fevereiro, quando a estrutura estava abalada a já prejudicava o trânsito de veículos pesados. Com as chuvas do começo do mês a passarela veio abaixo, o que dificultou o tráfego ainda mais, obrigando os produtores e moradores a usarem outro caminho, mais distante e em condições ruins, no caso dos produtores encarecendo o transporte da produção.