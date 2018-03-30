Casal vai pescar e tem moto furtada na ponte boiadeira

A PC registrou, no início da noite de ontem (29), furto de motocicleta que estava estacionada próxima à ponte boiadeira, em Aquidauana. De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 27 anos parou sua moto Honda Pop 100, de cor preta, próximo ao local onde foi pescar com o marido.

Quando o casal voltou ao local, percebeu que o veículo não estava mais perto da ponte e acionou a polícia. Ainda segundo a vítima, perguntou ao proprietário de um bar próximo se tinha visto alguma movimentação suspeita, ou saído com a moto, mas disse que não.