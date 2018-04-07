Tempo Firme e ensolarado neste sábado em Aquidauana

Sem previsão de chuvas para este sábado em Aquidauana, o tempo segue firme e ensolarado durante todo o dia. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que divulgou boletim sobre as condições climáticas da região. Segundo o intituto, haverá muito sol e poucas nuvens ao longo do dia e à noite o clima deve amenizar, mas continua seco. Mínima de 25 e máxima de 35 graus Celsius.

Quanto à umidade relativa do ar, a máxima prevista para hoje é de 85% e a mínima de 45%, o que acente o alerta para que a população não esqueça de tomar bastante água.