Tempo Firme e ensolarado neste sábado em Aquidauana

Clima
Céu claro e parcialmente nublado à tarde
Sem previsão de chuvas para este sábado em Aquidauana, o tempo segue firme e ensolarado durante todo o dia. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que divulgou boletim sobre as condições climáticas da região. Segundo o intituto, haverá muito sol e poucas nuvens ao longo do dia e à noite o clima deve amenizar, mas continua seco. Mínima de 25 e máxima de 35 graus Celsius.
Quanto à umidade relativa do ar, a máxima prevista para hoje é de 85% e a mínima de 45%, o que acente o alerta para que a população não esqueça de tomar bastante água.
Loterias
Prêmio corresponde ao valor mínimo pago para quem fez a quadra no sorteio deste domingo; faixa principal voltou a acumular
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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