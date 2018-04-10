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Manifestantes do MST voltam a bloquear a BR 262

Pela segunda vez em menos de uma semana, integrantes do movimento impedem a passagem na rodovia próxima a Dois Irmãos do Buriti

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/04/2018 às 08:11

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Nesta terça-feira (10) pela manhã, os motoristas que transitavam pela BR 262 na altura do Km 443, próximo ao trevo de Dois Irmãos do Buriti, foram surpreendidos pelo bloqueio da pista, nos dois sentidos, por manifestantes do Movimento Sem Terra (MST). A pista permanece fechada e viatura da Polícia Rodoviária Federal já está no local para tentar a negociação para a liberação da via.

Essa é a segunda vez em menos de uma semana que a BR 262 é bloqueada em protesto contra a prisão do ex-presidente Lula. O primeiro bloqueio aconteceu na última sexta-feira (6) das 4 horas da manhã até aproximadamente 12h30, quando os manifestantes deixaram o local.

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De acordo com o inspetor Francinildo, da PRF, o intuito da policia neste momento é negociar a liberação total da pista. Mas a previsão é de que os manifestantes abram passagem de 1 em 1 hora. Ainda segundo Francinildo, apenas o Batalhão de Choque da Polícia Militar pode intervir no caso de retirar os manifestantes do local. “O Choque está na Capital, mas já foi avisado do fato que está acontecendo aqui para que liberem a pista. O intuito da PRF não evitar medidas enérgicas, mas respeitamos também o direito de ir e vir das pessoas”, explicou.

Orientação – Diante dessas situações, a Polícia Rodoviária Federal orienta a quem for se deslocar no trecho entre Campo Grande e Aquidauana para evitar trafegar pela manhã e deixar sua viagem para depois do almoço, já que, segundo as informações, provavelmente, a rodovia já estará liberada.

Bloqueios - Trata-se de uma ação conjunta em diversas rodovias do país. De acordo com a Folha de São Paulo, entre domingo e ontem foram chegando a Curitiba inúmeros ônibus com manifestantes, a maioria membros do MST. São, de acordo com a polícia, algo entre 400 e 500, e seu principal objetivo é manter a atenção sobre Lula.

De sua parte, o PT decidiu transferir a sede política do partido para a cidade. É de lá que as decisões serão tomadas, ao menos, por enquanto. Decisões como a de manter o ex-presidente candidato oficial. O objetivo é fazer barulho e manter foco da atenção no local. Retardar ao máximo o esquecimento do prisioneiro mais ilustre.

*Colaborou Luiz Guido Jr.

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