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Desenvolvimento

Orro analisa prazo para pavimentação de rodovias e da Manoel Murtinho

Deputado acredita que mais investimentos deverão vir para a Região Sudoeste, sobretudo em infraestrutura

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/03/2018 às 08:03

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Durante o Fórum Regional do PSDB que aconteceu no Clube ARPA, em Aquidauana, na última sexta-feira (23), milhares de pessoas compareceram ao local para opinar sobre qual setor o governo do Estado deveria investir mais na Região Sudoeste. O evento contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, mais de 20 prefeitos, o senador Pedro Chaves, deputados estaduais, federal e vereadores de diversas siglas.

Para o aquidauanense e deputado estadual, Felipe Orro, o encontro foi bastante produtivo e importante para que a população da região possa se manifestar em relação à avaliação das melhorias já realizadas e as que ainda estão por vir. “O governo do Estado tem feito ações fantásticas. Solicitamos a reforma do ginásio poliesportivo desde o tempo do ex-prefeito Zé Henrique. Hoje é uma realidade, pois a reforma já começou e daqui a alguns uns meses será entregue”, afirmou.

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Quanto à pavimentação asfáltica, Orro aponta a emblemática rodovia ecológica que liga Aquidauana a Camisão, Piraputanga, Palmeiras e BR-262. “Trata-se de mais uma realidade. A Estrada Parque está sendo pavimentada e daqui uns meses, concluída. Será um grande aleto à região a exemplo da geração de renda via turismo. É para melhorar a vida de todos.”

Outra obra bastante aguardada é a pavimentação da BR-419, com anel viário e novo acesso à Aquidauana. O trecho entre o município a Rio Negro e Rio Verde compreende 223 km de extensão. “Temos daqui a alguns meses o início da BR-419. Muita gente não acreditava nas obras e hoje estamos certos do seu início. São ações que vão acontecendo e colocando Aquidauana e Anastácio no cenário estadual”, informou.

Já no perímetro urbano, o deputado também considerou o asfaltamento total da Avenida Manoel Murtinho, em Anastácio, que havia sido prometido desde o ano passado pelo governo do Estado. O projeto consta as obras no cruzamento da Avenida Manoel Murtinho com a Rua Vanderlei – Frigorífico, numa extensão de 2,100 km, sendo 1.600,00 m² área de pavimentação, e 18.540,00 m² área de revitalização corretiva e preventiva, no município de Anastácio. “Tivemos investimentos pesados, que melhoram a saúde e a vida de todos aqui. Para dar continuidade, precisamos ter um governo responsável, com seriedade, presente e que sempre venha aqui, com notícias boas de trabalho”, finalizou.

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