Ponte de concreto para substituir a que caiu em Guia Lopes da Laguna está 91% concluída

Há um mês, no dia 19 de março, o governador Reinaldo Azambuja verificoua qualidade da estrutura em construção. Conforme a Agesul, ela já passou por um grande teste, suportando a forte correnteza do rio, que subiu mais de quatro metros na região devido a um temporal.

O governo do Estado informou neste sábado (21) que ponte de concreto armado sobre o rio Santo Antônio, em Guia Lopes da Laguna, está 91,76% concluída, de acordo com a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Ela deve ser entregue nos próximos dois meses. Pelo prazo contratual, a obra poderá ser entregue até 29 de junho deste ano.

A nova passagem substitui a ponte construída pela gestão anterior, que desabou em efeito dominó, em janeiro de 2016. O desabamento havia isolado regiões de produção agropecuária, incluindo os assentamentos Rio Feio e Retirada da Laguna.

Ao contrário da obra antiga, por onde passava apenas um carro, a nova ponte 12 metros de largura, com duas pistas e uma passarela. A estrutura tem 80 metros de comprimento é uma das 94 pontes em construção ou já entregues pelo Governo do Estado em 39 municípios. A nova passagem de concreto terá um custo final de R$ 4,2 milhões.

O governo de MS diz que a ponte sobre o rio Santo Antônio é um exemplo da nova concepção de engenharia a, que prima pela qualidade técnica de suas obras, em especial de infraestrutura, para evitar desabamentos como o que aconteceu com a estrutura antiga. Outras pontes construídas pela gestão passada também desabaram, como a passagem sobre o rio dos Velhos, em Jardim, inaugurada em 2014, e sob investigação da Justiça.

Em Guia Lopes da Laguna, o Governo do Estado investe R$ 8,9 milhões em pontes. Três estruturas de concreto já foram entregues pelo governador Reinaldo Azambuja no município: uma sobre o rio Santo Antônio e as outras sobre o rio Santa Tereza e o córrego Desbancado.